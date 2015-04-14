Babacan'ın 'Derviş krizi'ne yol açan ABD programı belli oldu

Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek. Babacan, G20 Başkanlığı ve IMF tarafından ortak düzenlenecek "İslami Finans" konulu seminere özel konuşmacı olarak katılacak.

Babacan'ın Washington'da Kemal Derviş'in Başkan Yardımcısı olduğu Brookings Institute'da da bir konuşma yapacağı planlanmıştı. Fakat daha sonra bu program iptal edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise geçen günlerde Amerikan şirket temsilcilerine, "Artık Türkiye’ye Derviş gibi isimler göndermeye manipülasyon yapmaya çalışmayın" demişti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile G20 Bakanlar ve merkez bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Babacan'ın makamından yapılan açıklamaya göre, Ali Babacan, Washington'da düzenlenecek IMF - Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak ve ardından BM'de gerçekleştirilecek yüksek düzeyli tematik toplantılarda konuşma yapmak üzere 15-21 Nisan tarihlerinde ABD'ye ziyarette bulunacak. G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısının ikincisi, Babacan'ın başkanlığında 16-17 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.

Siteden ulaşılabilecek

Söz konusu toplantılara G20 üyesi ve davetli ülkelerin G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın yanı sıra, IMF, Dünya Bankası, BM, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD), Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ve Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) üst düzey temsilcileri de katılacak. Toplantıda, küresel ekonomi, büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, yatırım-altyapı, finansal düzenlemeler ve vergi konuları ayrı oturumlarda ele alınacak.

Babacan, toplantılara ilişkin 17 Nisan Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Sonuç bildirgesi toplantının hemen akabinde kamuoyuyla paylaşılacak. G20 platformu ve söz konusu toplantı ile ilgili bilgilere G20'nin resmi internet sitesi "www.g20.org" aracılığıyla ulaşılabilecek.

İslami finans semineri

Başbakan Yardımcısı Babacan, ayrıca G20 Başkanlığı ve IMF tarafından ortak düzenlenecek "İslami Finans" konulu seminere "Küresel bir Yönetim Mekanizmasına Doğru" isimli Business 20 (B20) konferansına ve "Küresel Ekonominin Karşısındaki Zorluklar ve G20'nin Rolü" isimli Think 20 (T20) etkinliğine özel konuşmacı olarak iştirak edecek. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile "2015 OECD SME Scoreboard" raporunun tanıtımı amacıyla 16 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek olan Babacan, uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Washington'daki temaslarının ardından New York'a geçecek olan Babacan, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Yüksek Düzeyli Özel Toplantısı'na G20 Başkanlığı çerçevesinde ve BM 69. Genel Kurul Başkanı'nın himayesinde düzenlenecek "Hoşgörü ve Uzlaşının Teşviki" konulu yüksek düzeyli etkinliğe ana konuşmacı olarak katılacak.