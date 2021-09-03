Ali Babacan: Yüzde 6 faize 'vatana ihanet' diyen Sayın Erdoğan; ya bu tanıma açıklık getirin ya da faizi düşürün

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yüzde 6 faiz vatana ihanettir" sözünü hatırlatan Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası Başkanı politika faizini enflasyonun üstünde tutmayı vaat etmişti. Resmî enflasyon yüzde 19’u aştı. Yüzde 6 faize 'vatana ihanet' diyen Sayın Erdoğan; Ya 'vatana ihanet' tanımına açıklık getirin ya da faizi düşürün. Ama sakın 'TCMB bağımsızdır' masalı anlatmayın."