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Ekonomi

Ali Babacan: Yüzde 6 faize 'vatana ihanet' diyen Sayın Erdoğan; ya bu tanıma açıklık getirin ya da faizi düşürün

03 Eylül 2021 11:44

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yüzde 6 faiz vatana ihanettir" sözünü hatırlatan Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası Başkanı politika faizini enflasyonun üstünde tutmayı vaat etmişti. Resmî enflasyon yüzde 19’u aştı. Yüzde 6 faize 'vatana ihanet' diyen Sayın Erdoğan; Ya 'vatana ihanet' tanımına açıklık getirin ya da faizi düşürün. Ama sakın 'TCMB bağımsızdır' masalı anlatmayın."

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