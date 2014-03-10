Ali Babacan: Yabancı sermayede gidenden fazla gelen var

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası yabancı sermayenin gerginliklerden dolayı Türkiye’yi terk ettiği iddialarına yönelik, “Tam tersine gidenden daha fazla gelen var. Zaten neden gelmesin ki? Şu anda kurlar, borsa ve faiz tam da yabancı yatırımcının ilgisini çekecek cazibeye sahip” dedi.

Hürriyet'ten Metehan Demir'in haberine göre, “Ortada bir endişenin konuşulduğu doğru" diyen Babacan, "ancak abartıldığı ve manipüle yapıldığı da bir o kadar doğru. Ekonominin temel göstergelerinde kötü bir durum yok. Seçimlerden sonra herşey daha da yoluna girecek” ifadesini kullandı.

Ali Babacan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Babacan, son zamanlarda hükümet ve cemaat arasındaki gerginliğin ekonomi üzerinde yarattığı endişeyle ilgili güven mesajları verdi. Babacan, “Ortada bir endişenin konuşulduğu doğru ancak abartıldığı ve manipüle yapıldığı da bir o kadar doğru. Ekonominin temel göstergelerinde kötü bir durum yok. Seçimlerden sonra herşey daha da yoluna girecek” dedi. Ak Parti Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel’in proje tanıtım toplantısına katılan Babacan, sonrasındaki öğle yemeğinde şehrin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Kabinede temkinli ve sağduyulu tavrıyla bilinen Babacan, şu an yaşanan tedirginliğin önemli bir bölümünün çok fazla asılsız gürültü ve manipülasyon-dan kaynaklandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mesajlar gelecek'

“Ekonomi temelleri güçlü olmasa belki bu iddia edilenler ve endişe yaratan konular daha çok gündemde olabilirdi. Ama biz her gün bu konuyu uzmanlarımızla yakından takip ediyoruz. Şu anda tüm temel parametreler çok sağlam. Bu ekonomide dalgalanmalar seçime kadar bir şekilde devam eder. Ondan sonra hükümetimizin alacağı yüksek oy oranları piyasaya tekrar stabilizasyon için gerekli mesajları verecektir. Herkes sıkıntı olmadığını görecektir. Ancak ondan sonra bizim de yüksek oy oranı aldığımızda ekonomiden demokrasiye, yolsuzlukla mücadeleden yargısal reformlara dek her alanda ne kadar kararlı adımlar attığımızı göstermemiz gerekiyor. Ki bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptığımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Son zamanlarda yabancı sermayenin gerginliklerden dolayı Türkiye’yi terk ettiği iddialarına yönelik olarak ise Babacan, “Tam tersine gidenden daha fazla gelen var. Zaten neden gelmesin ki? Şu anda kurlar, borsa ve faiz tam da yabancı yatırımcının ilgisini çekecek cazibeye sahip” dedi.

'Twitter için vaktim yok'

Ali Babacan, Twitter’da kendine ait hesabı olmadığını da belirterek, “Arkadaşlar sahte hesapları takip edip açıklama yapıyor. İki gün sonra sahteleri yine ortaya çıkıyor. Benim Twitter’la uğraşacak vaktim yok. Zaten çok sık konuşabileceğim bir iş de yapmıyorum. Havadan sudan da yazacak halim yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Oraya ne yazabilirim ki? Bu nedenle Twitter’da hesap falan açmayı düşünmüyorum” dedi.