Ali Babacan: Ülkeyi hukukla, adaletle, her şeyiyle toparlamamız gerekiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Osmaniye’de esnafı ziyaret etti, vatandaşla buluştu. Vatandaşlar, ekonomideki kötü gidişattan dert yandı.

Çiftçilik yapan bir vatandaşın “Çiftliğimizde hayvan dahi kalmadı. Köyde bu sene buğday eken kalmadı. Herkes yiyeceğini ekti” sözlerine karşılık Babacan “Tarım, hayvancılık çok zor artık. Ne kadar çok üretsen o kadar zarar ediyorsun” dedi.

“Zarar ediyor herkes o durumda. Geldim buraya çiçek satıyorum şimdi. İnşallah ekonominin başında sizi görmek istiyoruz” diyen vatandaşa Babacan “Güzel bir ekip kurduk, çalışıyoruz” dedi.

Bir diğer vatandaşın “Ekonominin değil ülkenin başında görmek istiyoruz. Sizin zamanınızda güllük gülistanlıktı her şey” sözlerine ise Babacan “Hukukla, adaletle, her şeyiyle toparlamamız gerekiyor” diye karşılık verdi.