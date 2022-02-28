Ali Babacan tarih verdi, liderlerin bir sonraki buluşması ne zaman?

6 muhalefet partisi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini imzaladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, liderlerin mart ayında yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Halk TV'de yer alan habere göre, "Biz açıklama yaparsak güzel sonuçları gölgeleriz diye bir endişem var ama şöyle söyleyeyim, gerçekten Türkiye için tarihi bir çalışma oldu" diyen Babacan şöyle devam etti:

Emeği geçen herkese, başta 6 genel başkan yardımcıları olmak üzere teşekkür ediyorum. Ülkemizin yarınlarına ışık tutacak, özellikle gençlerimize güven verecek hoş bir çalışma oldu. Mart ayı içerisinde özel kalemler çalışacak, herkes için uygun olan tarihi tespit edecek ama Mart ayı içerisinde bir araya gelip bundan sonrasını konuşalım istedik. Bundan sonraki gündemimiz 'Geçiş Dönemi' olsun diğer konular olsun konuşacağız"

DP Lideri Gültekin Uysal da şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşanan maalesef pek çok açıdan küme düştüğümüz böyle bir dönemi milletin önünde sistematik olarak neyi hedeflediğimizi ifade ettiğimiz bir toplantı oldu. Hayırlı olsun. İnşallah Sayın Babacan'ın davetiyle bir araya geleceğiz"