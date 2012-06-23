Ali Babacan nereye transfer olacak?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın Rio’daki zirvede “Ne biliyorsunuz belki Ali Bey’e dış camiadan iyi bir teklif gelecek” açıklaması Ankara ’da yankı buldu. Şimdi Ankara kulislerinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ’ın yurtdışından nereye transfer olacağına ilişkin bahisler açıldı. IMF’den Dünya Bankası’na OECD’den UNDP’ye tüm kurumların adı uçuşuyor.

Neşe Karanfil'in Radikal'de yayımlanan haberine göre, AKP ’nin tüzüğü gereği üç dönemden sonra milletvekili adayı olunamıyor. Rio de Janeiro’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , gazetecilerle sohbeti sırasında üç dönemden sonra aday olamayacak bakanlarından olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ’la ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, 2023 projelerinin kişilere bağlı olmadığını dile getirerek, “Üç dönemden sonra arkadaşlarımız think tank’lerde çalışsınlar istiyoruz. Parti politikalarımız bu düşünce kuruluşlarından yararlanarak devam edecek” dedi.

Ali Babacan’a atıfta bulunulması üzerine ise Erdoğan, “Ne biliyorsunuz belki Ali Bey’e dış camiadan iyi bir teklif gelecek” yanıtını verdi. Başbakan’ın bu sözleri Babacan’ın yurtdışında etkin bir göreve gelebileceği yorumlarına neden oldu. Seçimler 2015 yılında yapılacağı için tahminlerde IMF ve Dünya Bankası başkanlıkları, Kemal Derviş’in yürüttüğü UNDP başkanlığı, OECD Genel Sekreterliği gibi birçok yer bulunuyor.

IMF Başkanlığı

IMF başkanlığına gelen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde Fransa ’nın Maliye Bakanı’ydı. New York’ta otel odasında bir hizmetçiye tecavüz etmekle suçlandığı dönemde istifa eden Dominique Strauss-Kahn’ın yerine geldi. Görev 5 Temmuz 2011’de başladı. 5 yıl başkan olarak kalacak, görev süresi 2016’da bitecek. Türkiye ’de genel seçimler 2015’te yapılacak. Bu durumda Babacan IMF’ye başkan adayı olabilir. Kahn’ın istifa ettiği dönemde de gelişmekte olan bir ülkeden başkanın gelmesi gerektiği gündeme gelmişti. IMF’ye başkan olabilmek için başta ABD olmak üzere Çin, Brezilya ve Rusya’nın desteği önemli.

DB Başkanlığı

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’in görev süresi 30 Haziran’da dolacak. Yerine 5 yıllığına ABD ’nin desteğini alan Jim Yong Kim seçildi. Görev süresi 2017’de dolacak. Dünya Bankası başkanlığı bu sefer çekişmeli geçmişti. Nijerya ve Kolombiyalı adaylar da iddialıydı. Ancak Dünya Bankası’na ABD ’li, IMF’ye de Avrupalı bir başkan seçilmesi neredeyse gelenek haline geldi. Son yıllarda gelişmekte olan ülkeler bu duruma itiraz ediyor. Gelecekte Babacan’ın ismi Dünya Bankası başkanlığı için de geçebilir.

UNDP Başkanlığı

BM Genel Kurulu’nun Kalkınma Programı’nın sorumluluğu. Kemal Derviş de 2005 yılında UNDP başkanlığına getirilmişti. 2009’da bu görevi bıraktı. Derviş’in ismi daha sonra IMF başkanlığı için geçmişti. Daha sonra Helen Clark geldi. Ancak Clark’ın görev süresi genel seçimlerden önce dolacak.

OECD Gen. Sek.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreterliğine 1 Haziran 2006’da Meksikalı aday Angel Gurria geldi. Daha önce dışişleri ve maliye bakanlığı yapan Gurria OECD’de ilk gelişmekte olan ülkeden gelen genel sekreter. Görev süresi 5 yıl. Ancak ikinci 5 yıllık bir görev süresi de var. 2016 hazirana kadar görevini sürdürecek. Genel seçimlerden 1 yıl sonra bu makam boşalacak. Babacan için ilk akla gelen makamlardan birisi.