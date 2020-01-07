Ali Babacan: Libya ile 2011’deki kredi anlaşması Ulusal Geçiş Konseyi ile imzalandı, öngörülen süreden önce geri ödendi

T24 Haber Merkezi

AKP’den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın ofisinden, 2011’de Türkiye’den Lübnan’a sağlanan krediye ilişkin olarak yazılı açıklama yapıldı. Babacan’ın hükümet üyesi olarak ekonomik kurumları yönettiği 2011 yılında yapılan kredi anlaşmasının, Birleşmiş Milletler’in de meşruiyetini tanıdığı Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile imzalandığı belirtilen açıklamada, bu ülkedeki bankacılık sisteminin çökmesi nedeniyle “nakit” olarak transfer edilen kredinin öngörülen süreden önce faiziyle birlikte tahsil edildiği vurgulandı.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugün (7 Ocak 2019) “Libya’ya bavulla giden paralar” başlığıyla yayımlanan yazısında;, dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a da gönderme yaparak, “Libya’ya hangi kaynaktan harcandığı belli olmayan 300 milyon doların 3 seferde nakit olarak gönderildiğini” belirtti. Çölaşan, “Türkiye’den bavullarla gönderilen 300 milyon doların Libya’da isyancı yamyamlar tarafından cebe atıldığını” iddia etti.

Ali Babacan’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada bu iddialar şu ifadelerle yalanlandı:

"Türkiye ile Libya arasında 2011 yılında geçekleşen anlaşmalar, 4749 Sayılı “Kamu Finansmanının ve Borç Yönetimin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun”da yer alan karar, izin ve onay süreçlerine tam olarak uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

"Kredi Anlaşması, Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası organ tarafından Libya’nın meşru temsilcisi olarak tanınan “Libya Ulusal Geçiş Konseyi”nce imzalanmıştır.

"Libya'daki bankacılık sisteminin ülkede yaşanan karışıklıklar nedeniyle çökmüş olmasından dolayı sağlanan kredi nakit olarak transfer edilmiştir.

"Alınan kredilerin tamamı tahakkuk etmiş faizi ile birlikte anlaşmada öngörülen süreden önce, Libya Merkez Bankası tarafından Hazine Müsteşarlığı’nın TCMB Nezdindeki hesaplarına yapılan transferle geri ödenmiştir.

"Konu ile ilgili tüm yazışma, izin, onay ve ödeme bilgileri Hazine Müsteşarlığı (mevcut Hazine ve Maliye Bakanlığı) kayıtlarında mevcuttur."