Ali Babacan: Kuzey Irak petrolleri için de Halkbank'ı kullanacağız

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İran'dan alınan gazın bedelinin Halkbank üzerinden ödenmeye devam edileceğini söyledi. Babacan ayrıca, "Kuzey Irak petolleri için de Halkbank'ı kullanacağız" ifadesini kullandı.

Habertürk-Bloomberg HT ortak canlı yayınında Halkbank-İran ilişkisi ve Kuzey Irak'la yapılan petrol anlaşmasında Halkbank'ın yerine dair konuştu. Ali Babacan, Türkiye'nin enerji alımı ve Halkbank ile ilgili şunları söyledi:

'Kuzey Irak petrolleri için de Halkbank'ı kullanacağız'

"Irak'la yapılan bu yeni petrol anlaşmasında Kuzey Irak'tan alınan petrol bedellerinin hangi bankaya yatırılması, nasıl izlenmesi konusunda da görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda da şu anda bizim bunun tamamının Halkbank üzerinden olacak olması. Karşı tarafta birkaç gün farklı fikirler doğdu ama bugün itibarıyla biz buraya yatıracağız diyoruz. Kuzey Irak petrolleri için de Halkbank'ı kullanacağız."



'Halkbank, İran'la çalışmaya devam edecek'



"Halkbank, Türkiye'nin petrol ve gaz alanında bedellerin ödenmesinde kullanılan bir banka. İran'dan aldığımız petrolün parasını bu hesaplara yatırıyoruz. Para trafiğinin yönetimi İran'da, çünkü onların parası. Halkbank fonskiyonunu yerine getirmeye devam edecek. Halkbank İran'la ilgili işlemleri sürdürmeye devam edecek."

Ali Babacan'ın konuşmasının diğer satır başları şöyle:

'Kontrol bizde'

- İlk çeyrek tamamlamadan 2014 tümüyle ilgili tahminlerin gözden geçirmek doğru değil

- Kısa vadede bu hükümet işin başında, kontrol bizde, siyasi istikrarı büyük bir emekle oluşturduk, istikrarın önemini iyi bilen bir ekibiz.

- Gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisindeki payı gelişmişleri geçti.Önümüzdeki dönemde de büyüme hızları gelişmişleri geçecek.

- Cari açık tek gösterge değil En tehlikesi, cari açık ile birlikte bütçe açığıdır.

- Büyümenin kaynağının yatırım ve ihracat olmasını istiyoruz. Tamamen iç tüketime dayalı bir tablo istemiyoruz.

- Sığ işlemlerle kur inip çıkıyor.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı

- Merkez Bankası şunu yapmalı, bunu yapmalı gibi önerilerde bulunmak bağımsızlığa yakışmaz. Bütün görüşleri dinleyip sonrasında bir odaya girip nihai kararı verirler, sistem böyle işliyor.

- Merkez Bankası kararlarını basından öğreniyorum, TÜİK başkanı bana bile söylemez ben de verileri basından öğrenirim. Veriler açıklanmadan 10 dakika önce ne ben ne de arkadaşlarım sormayız.

- TÜİK de bağımsız bir kurum. Bağımsızlığa özen göstermeli. 'Siyasi irade varken nedir bağımsızlık' diyen olabilir ama bu düşünce yanlış.

'Fitch'in kasım ayı analizi eksik'

- Fitch'in kasım ayı ile ilgili yaptığı analizi eksik buluyorum.

- Mesela kasım ayı sanayi üretimi verisinde düşüş olsaydı uluslararası basında ilgili haberler çıkacaktı, iyi gelince çıkmıyor. Bazı haberleri cımbızla çekiyorlar.

'Türkiye'den kaçış yok'

- Döviz piyasasında yıl sonuna kadar 400 milyon dolarlık çıkış vardı. 3 Ocak'ta 215 milyon dolarlık giriş oldu. 17 Aralık'tan bu yana 184 milyon dolarlık yabancı girişi var. Tüm hareketlere baktığımızda Türkiye'den çıkış yok. 17 Aralık sürecinin ilk günlerinde belirsizlik vardı ama o tablo bizim hızlı attığımız adımlarla değişti.

- Son dönemde sadece döviz hesabı değil, TL mevduatı da arttı.

'Yargıda AB'yi referans alacağız'

- Önemli olan hükümet işin başında mı? Kurulan yapı için elimizden geleni yapacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesini herkes sahiplenmeli. Evrensel hukuk normlarını benimsemiş bir ülkeyiz. Hukuk derken Afrika'da bir ülkeyi anlamayacağız. Üstünlüğü kabul edilen AB'yi referans alacağız. İyi işleyen demokrası yaşayan hukuk devleti için geçerli olur.

- İyi bir hukuk devleti olamazsak orta gelir tuzağına düşeriz. Kanunlarımızda gri alanlar kafa karıştıran yerler, okuyup anlaşılmayan kanunlar var. Sıradan vatandaşın anlayacağı şekilde olmalı kanunlar.

- Yargı'nın hızlı ve tutarlı olması gerekli. Aynı davalarda farklı kararlar çıkıyor. Alt ve üst mahkeme kararları farklı olabiliyor. 7 yıl tutukluluklar ve davalar sürebiliyor. Hızlı, tutarlı ve güvenilir bir yargı sistemi önemli.

- Yargı ve emniyette farklı yapılandırmalara asla izin vermeyeceğiz. Devlet sisteminde 2-3 başlılık olmaz.

- Yabancı yatırımcı yargıya başvurduğunda 'oradan hızlı kararlar çıkar' diyebilmeli.

- Ekonomide ciddi reformlar yaptık, aynısını hukuk ve yargı alanında da yapmak gerekiyor.

- Fırsat eşitliği olan bir ekonomi önemli. Şeffaf ve hesap verebilir bir devlet anlayışı önemli. Şeffaflığın olmadığı alanlarda suistimal olur