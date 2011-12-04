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Dünya

Ali Babacan Japonya'ya gitti

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.


Babacan'ı Narita havaalanında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tunç Angılı ve Japon yetkililer karşıladı.
 

Tokyo'da yarın yapılacak Türk-Japon ekonomi forumuna katılmak üzere ülkeye gelen Babacan, forumun yanı sıra birçok ikili görüşme yapacak.


Babacan'ın dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Başbakan Birinci Yardımcısı Osamu Fujimura, Dışişleri Bakanı Koichiro Genba, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yukio Edano ve Maliye Bakanı Jun Azumi ile görüşecek. 


Resmi ziyaretlerin yanı sıra Babacan, birçok Japon şirketinin yetkilisi, finans sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. 


Van depreminde hayatını kaybeden Japon arama ve kurtarma ekibinden Atsushi Miyazaki için düzenlenen anma törenine katılacak olan Babacan'ın, Japon depreminden en fazla etkilenen bölgeyi de ziyaret etmesi bekleniyor. 


Babacan ayrıca, Japonya ulusal basın kulübünde Japon gazetecilerle bir araya gelecek, deprem bölgesine giderek Sendai ve civarındaki Türk ve Japon okulunu ziyaret edecek.


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