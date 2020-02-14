Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Kurucuları arasında yer aldığı AKP'den istifa ettikten sonra siyasi kariyerine kuracağı partiyle devam edeceğini açıklayan Ali Babacan'ın yeni partisini duyuracağı tarih belli oldu. Babacan ve ekibinin mart ayının ilk haftasında yeni partiyi duyurması bekleniyor.

İndependent Türkçe'den Abdülhakim Günaydın'ın haberine göre, kurulacak yeni partinin 24 ayrı masa ve 300 kişinin 4 aylık bir süreç ile daha öncekilerden farklı bir katılımla tüzük ve program çalışmaları bitti. Buna göre partinin daha önce iki defa ertelenen ilan edilme tarihi martın ilk haftası olarak gösterildi.

İsim ve logo konusunda 'son rötuşlar yapılıyor'

Babacan cephesinden; partinin ismi ve logosu en çok merak edilen konuların başında gelirken bu konuda artık son rötuşların yapıldığı ifade edildi.

Parti kurulduktan sonra mart ayının ortasından itibaren teşkilat çalışmalarına başlanılacak. Her ilde kurulacak 3 kişilik komisyonlar il ve ilçe teşkilatlarında yer alacak kadroları belirleyecek.

Söz konusu komisyonlar daha önce Ali Babacan'ın Çalışma Ofisi'ne gönderilen başvuruları da değerlendirecek.

"En kısa sürede vatandaşlarımızın huzurunda olacağız"

En son 30 Ocak'ta Ali Babacan'ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, "Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır. Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız" denilmişti.