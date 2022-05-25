Ali Babacan: İçi boş tweet önerecek hale geldiler, bu deha karşısında şapka çıkarılır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor" açıklamasına ilişkin olarak, "İçi boş tweet önerecek hale geldiler, bu deha karşısında şapka çıkarılır" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Babacan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın türlü türlü oyunlarına rağmen on binlerce vatandaşımızla beraber Gaziantep’i salladık"

"İktidarın türlü türlü oyunlarına, türlü türlü engellemelerine rağmen on binlerce vatandaşımızla beraber Gaziantep’i salladık. Miting vaktinden iki saat evvel çektikleri drone görüntülerini alelacele basına servis ettiler. Neymiş; meydanda az kişi varmış. Gelip o drone'u miting başladıktan sonra sonra uçur da gör bakalım. Uçuramadı. Gördükleri tablodan korktular.

"Haritayı maviye boyayacağız"

Seçim akşamı herkes DEVA Partisi’nin gerçek gücünü görecek. Sadece Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlanmıyoruz. 2024 yerel seçimleri için de bugünden hazırlanıyoruz, haritayı maviye boyayacağız. Şehir şehir, ilçe ilçe kazanacağız.

"İçi boş tweet önerecek hale geldiler"

İçi boş tweet önerecek hale geldiler. Bu deha karşısında şapka çıkarılır. İçi boş baklavayı gösterdiler, yetmedi. İçi boş tostu gösterdiler, yetmedi. İçi boş benzin deposunu gösterdiler, yetmedi. Şimdi de içi boş tweet istiyorlar.

TIKLAYIN | Adalet Bakanı Bozdağ: Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor

Krizlerin ortağı, biliyorsunuz, Bahçeli. 2001 krizinde bankalar batarken, esnaf borca gömülürken, Başbakanlık binası önünde yazar kasa fırlatılırken de iktidar ortağıydı. Gecelik faizleri ta yüzde 7500’lere çıkmıştı. Geldik, evelallah çözdük. Yine biz çözeceğiz. Halledeceğiz.

"Ülkemiz şu anda ciddi bir yol ayrımında"

Ülkemiz şu anda ciddi bir yol ayrımında. Korku mu, umut mu? Depresyon mu, mutluluk mu? Açlık mı, zenginlik mi? Baskı mı, özgürlük mü? Otokrasi mi, demokrasi mi? Evet, biz işte tam da demokrasiyi seçeceğimiz bir yol ayrımındayız şu an. Çünkü, Türkiye 84 milyonluk bu büyük ülke tek bir kişinin küçük dağarcığı tarafından yönetilemez. Türkiye tek bir görüşten insanların öbeklendiği bir iktidar tarafından da yönetilemez. Tüm kamu gücünün sadece iktidar partisine tahsis edildiği bir zihniyetle de yönetilemez. Açıkça ifade etmek istiyorum, Türkiye tektipleştirilmiş, tek bir fikrin egemen olduğu bir ülke olamaz. Daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun ülkedeki herkesin yarınların Türkiye'sinde yeri olmalıdır ve bunun kararını da millet verecektir."