Ali Babacan: Hukuk referansımız Şangay'da değil, AB ve Avrupa Konseyi'nde

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hukukun üstünlüğünü işaret ederek, “Bizim referansımız Afrika Birliği, Şanghay’da değil, AB ve Avrupa Konseyi’nde” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği “7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası”nın açılış konuşmasını yapan Ali Babacan, Türkiye’de yolsuzlukların üzerinin örtülmemesi gerektiğini belirterek, "Güven deyince akla ilk gelen hukuk. Biz hukukun üstünlüğü baz alan bir ülke görmek istiyoruz. 10 yıldır bunun için çaba gösteriyoruz ama eksikliklerimizi şu 2-3 ay içindeki gelişmelerde hep beraber gördük" ifadesini kullandı.

'Başka yerlerde aramayacağız'

Babacan’ın sözlerinden satırbaşları şöyle: “Hukuk açısından referanslarımız Avrupa Konseyi’dir ki; onun tam üyesiyiz. Avrupa Birliği’ne adayız. Başka yerlerde aramayacağız. Hukuk referanslarımız başka uluslararası oluşumlar değil, Afrika Birliği’nde değil, Şanghay’da değil, bu Avrupa Birliği’nde Avrupa Konseyi’nde.

Hukukun üstünlüğü

Bu yıl AB için iki fasıl açmayı planlıyoruz. Birincisi yargı ve temel haklar diğeri adalet özgürlük ve güvenlik. 23, 24 no’lu fasıllar. Bu iki fasıl, hukuk sistemimiz açısından çok önemli. Güven nasıl güçlenecek, güvenin oluşması zaman alıyor. Ama güvenin kaybedilmesi çok daha hızlı oluyor. 10 yılların emeği haftalarla aylarla yok olabiliyor. Güven ortamının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunu güçlendirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Güven deyince akla ilk gelen hukuk. Biz hukukun üstünlüğü baz alan bir ülke görmek istiyoruz. 10 yıldır bunun için çaba gösteriyoruz ama eksikliklerimizi şu 2-3 ay içindeki gelişmelerde hep beraber gördük. Türkiye’nin gerçek anlamda hukuk devleti olması, gelişmiş bir ekonomi ve birinci sınıf demokrasi açısından olmazsa olmaz.

'Bunu bize AB sağlıyor'

Hükümet olarak son 11 yıldır yapmış olduğumuz reformlar, ülkede demokrasinin ilerlemesini sağladı. Bunlar, temel insan hakları ve özgürlükler konusundaki uygulamaları iyileştirdi. Bununla ilgili önümüzde uzun bir yapılacaklar listesi var. Önemli adımlar attık ama daha eksiklerimiz var. Bunun da farkındayız. En son ekim ayında Sayın Başbakanımızın açıkladığı demokratikleşme paketi, önemli bir adım daha oldu. Ama Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi bu, ne ilk adım ne son adım. Bunu mutlaka yenileri izlemek zorunda. Bu nokta da AB normları son derece önemli.

Her ülke kendini demokratik olarak tanımlayabilir ama bunu evrensel standartlarla mukayese edip kalite kontrolü yapmadan ‘gerçek anlamda bir demokrasiyiz’ dememiz kolay değil. İşte AB bize, bunu sağlıyor.

'Yargı bağımsız olmalı'

Anayasa, hukuk devletine yaraşır bir düzene girmeli. Çünkü ekonomi açısından hukuki güvenlik çok önemli. Hukuki güvenliği ülkemizde tam anlamıyla sağlamamız gerekiyor. Kanunların çok açık olması gri alanların mümkün olduğunca temizlenmesi. Edinilmiş hakların sonuna kadar korunması. Kanunların sık sık değişmemesi, bir mevzuat varsa ona göre yola çıktığında yatırım yaptığında, her yıl farklı farklı uygulamalarla karşı karşıya kalmamalıyız. Yargı sistemi hızlı, tutarlı ve güvenilir çalışması lazım. Yargının bağımsızlığı kuşkusuz önemli ama yargının tarafsızlığı da son derece önemli.” Babacan, hiçbir yolsuzluğun örtülmemesi gerektiğini de kaydetti.