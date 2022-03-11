Ali Babacan: Güç zehirlenmesi meydana gelince eleştiriye tahammül kalmıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz sizi eleştirdiğimizde hiçbir şekilde polis görmeyecek miyiz kapımızda?” sorusuna, “Görmeyeceksiniz, çünkü biz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde, cumhurbaşkanının yetki süresini bir defa seçilme ve 7 yılla sınırladık. Süresi başlayacak, bitecek ve görevi teslim edecek. Öbür türlü bir daha, bir daha derken olmuyor. O güç zehirlenmesi meydana geliyor ve eleştiriye tahammül kalmıyor. Halbuki demokrasilerde eleştiri çok önemli bir özgürlük alanı. Çünkü hükûmet göremeyebilir. Basın ve sivil toplum kuruluşları eleştirecek ki hükûmet de yanlışlarından dönsün.” yanıtını verdi.

Babacan, Ankara'da yaptığı ziyaretlerle vatandaşların evlerine misafir oldu. Hükümetin yanlış kararlardan dönebilmesi için eleştirilerin önemli olduğuna vurgu yapan Babacan, ''Biz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde, cumhurbaşkanının yetki süresini 7 yılla sınırladık. Süresi başlayacak, bitecek ve görevi teslim edecek. Demokrasilerde eleştiri çok önemli bir özgürlük alanı. Basın ve sivil toplum kuruluşları eleştirecek ki hükûmet de yanlışlarından dönsün'' dedi.

"Eleştiriye tahammülleri yok"

Karar'da yer alan habere göre, hane halkından bir genç Babacan’a “Ben onlara karşı bir şey söylediğim zaman neden terörist oluyorum? Sizin iktidarınızda eleştirel bir tweet attığımızda kapımıza hemen polis gelecek mi?” diye sordu. Babacan ise gencin sorusuna karşılık şunları söyledi:

“Eleştiriye tahammülleri yok. Bu tür konular, kanundaki yetkiye dayanarak yapılan işler değil. Bizim kanunlara baktığımızda aslında özgürlükçü kanunlar. Ama fiili durum oluşturuyorlar. Kanunu da hukuku da zorlayarak insanların kendisini ifade etmesinin önüne geçiyorlar. 10 bin gazeteciyi işten kovdurttular. Eleştirel yazıyor ya da televizyonda eleştirilerini söylüyor diye. Gençlerimizin çoğu sosyal medya kullanmaktan çekiniyor. Maalesef ülkeyi yönetenler çok uzun süre iş başında kalırsa güç zehirlenmesi yaşıyorlar. Uluslararası bir atasözü var “Güç yozlaştırır; mutlak güç, mutlaka yozlaştırır”. Eğer devlet yönetme gücünü çok uzun süre kullanırsan o zaman tahammülün kalmıyor. Eleştiri duymak istemiyorsun.”