Ali Babacan: Gezi olayları hiç olmasaydı yine ciddi dalgalanmalar yaşanacaktı

Döviz kuru dalgalanmalarıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Dışarıda fırtına vardı. Gezi ile gemiyi içeriden sallayanlar oldu” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, döviz kuru dalgalanmalarının Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını belirterek, “Bir gemiyle yolculuğa çıkıldığında deniz her zaman sütlüman, hava her zaman günlük güneşlik olamaz. Ama geminiz sağlamsa, işinin ehli bir ekip varsa bu konularda bir endişemiz yok” dedi.

Dalgalanmalarda ana etkinin dış dalgalar olduğunu, Gezi olaylarının da bu dalgalanmalara ilave bir etkisinin olduğunu dile getiren Babacan, “Dışarıda zaten fırtına vardı, içeride de biraz sallayanlar oldu” ifadesini kullandı. “Gezi olayları hiç olmasaydı yine ciddi dalgalanmalar Türkiye’de aynı dönemde yaşanacaktı” diyen Babacan, Gezi olaylarınının bir miktar artı etkisinin olduğunu söyledi.

TL yüzde 9.1 düştü

Bir televizyon kanalına konuşan Babacan, 22 Mayıs’tan bu yana para birimlerinin Brezilya’da yüzde 15, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yüzde 6.87, Rusya’da yüzde 6.6 değer kaybettiğini dile getirdi. Babacan Türk Lirası’nın da bu dönemde yüzde 9.1 değer kaybettiğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin tamamında para birimlerinin değer kaybettiğini kaydetti. Türkiye’nin ticaret ve sermaye hareketleri açısından dışa açık olmasını istediklerinin altını çizen Babacan, bu kadar dışa açık bir ülkenin dışarıda olan dalgalanmalardan etkilenmemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hazırsak niye dalgalandı

Bu dönemde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Ali Babacan, şunları kaydetti: “Ciddi bir problem var, böyle bir dönemden geçiyoruz. Problemler büyük ama ne yaptığımızı biliyoruz. Ortaya çıkabilecek farklı senaryolara karşı hazırız. ‘Hazırdık da niye bu kadar dalgalanıyor?’ Fırtına çıkıyorsa deniz dalgalıysa gemide sallanma olacak. Madem ‘Türkiye ekonomisini büyüteceğiz’ deyip 2023 hedefleri koyuyoruz, hedefe doğru gittiğimiz yolculukta bunların hepsi olacak.”

Ekonomi için 5 önemli nokta

Türkiye ekonomisini etkileyen ve dikkatli olunması gereken 5 nokta olduğunu belirten Ali Babacan, bunları “dış ekonomik konjonktür, bölgesel gelişmeler, iç sosyal ve siyasi gelişmeler, iç yapısal resmimiz, Merkez Bankası ile ilgili piyasa beklentileri” olarak sıraladı. Babacan, yıl sonu itibariyle büyümenin yine de yüzde 3’ün üzerinde olacağını gördüklerini dile getirerek, “Bunca belki heyecan, bunca iniş çıkış, Gezi olayları, dış konjonktür, bölgesel gelişmeler, Suriye, Mısır... Biz zaten 4 diyorduk yılbaşında ama o zaman bunların hiçbirisi ortada yoktu” dedi.

Merkez’in de bir hesabı var, şaşırmayın

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın dolar kurunun yıl sonunda 1.92 veya altında olursa şaşırılmaması gerektiğine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Babacan şöyle konuştu: “Türkiye’de serbest kur rejimi uyguluyoruz. Tabii ki doğru kur ne olmalının bir sürü hesabı var. 100 iktisatçıyı çağırın size 100 ayrı hesap getirirler. Bunlardan nobel ödüllülerini çağırın 10 tane nobel ödülü size 10 tane ayrı kur hesap eder. Merkez Bankamızın da kendi hesabı var. Geçmişten gelen trendlere göre doğru kur ne olmalıdırın artı eksi limitler içerisinde bir hesabı var.”