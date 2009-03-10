Ali Babacan Erivan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 16-17 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyor.



Nisan ayı başında Türkiye’yi ziyaret edecek olan ABD Başkanı Barack Obama’nın, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili elini rahatlatmak ve 24 Nisan’da yapacağı konuşmada "soykırım" sözünü kullanma riskini ortadan kaldırmak isteyen Ankara, yeni önemli adımlar attı.



Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan’ın 16-17 Nisan’da Erivan’da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantısı için yaptığı daveti kabul etti.

