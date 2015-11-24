Ali Babacan, Erdoğan vetosuna mı takıldı?

Aktif siyasete nokta koyarak ailesinin işlerinin başına donme planını paylaştıktan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ısrarıyla 1 Kasım seçimlerinde tekrar milletvekili adayı olan ve AKP hükümetlerinde 3 Kasım 2002 seçimlerinden beri aralıksız görev alan Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vetosuna takıldığı için hükümete giremediği tahmin ediliyor.

"İşi tadında bırakmak lazım, siyaset profesyonel bir işe dönüşmemeli" diyen Babacan, Davutoğlu kendisini adaylığa ikna etmeden once "siyasetin beklediğinden uzun sürdüğünü ve özel sektöre, yani kendi işlerine döneceğini" belirtmişti. "Siyasetin hiçbir zaman kendisi için bir mesleğe dönüşmesini istemediğini" vurgulamış, milletvekili seçilemese "dışardan bakan olarak atanmaya" da sıcak bakmadığını, özel sektöre dönmek istediğini açıklamıştı.

Abdullah Gül ekbibine yakınlığıyla bilinen Babacan, bu acıklamalarından sonra, 12 Eylül 2015'te yapılan 5. Olağan AKP Kongresi'nde MKYK listesine alınmamıştı. Gül'e yakınlığıyla bilinen Beşir Atalay da MKYK'ya giremeyen isimler arasında yer almıştı. AKP kurucularından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin MKYK'ya alınmamalarını "Üzücü durum" olarak nitelendirmiş ve "partiye hizmet veren kişilerin dışlanmasını" eleştirmişti.

1 Kasım secimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ekonomiyle ilgili bir bakanlığa atanacağı konuşulurken, Babacan'ın başka bir koltuğa kaydırılacağı iddiaları öne sürülmüştü.

Kabine listesinin açıklanmasının gecikmesinde önemli nedenlerden birinin Babacan'ın durumu olduğu belirtiliyor. Erdoğan'ın vetosunun ardından Babacan'ın kabineye giremediği yorumları yapılıyor.