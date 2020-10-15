Ali Babacan: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki süresini uzatmak için erken seçime gidebilir

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın erken seçim iddasında ısrar ettiğini belirtti. Yetkin, “ O kadar ki, şimdiye dek '2021 ya da 2022' olarak yaptığı tahmini “2021’in ikinci yarısı ila 2022’nin ilk yarısı” olarak daha da daralttı. Ama Babacan’ın asıl iddiası, Erdoğan’ın erken seçime ekonominin kötü gidişine ek olarak, Cumhurbaşkanlığındaki 2toplam süresinin uzaması için” de 'başvurabileceği.” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, "Babacan toplantıda maddeyi söylemedi. Ancak daha sonra Babacan’ın kurmaylarından birine '116’dan mı söz etti?' diye sorduğumda 'Evet' yanıtı aldım; 'O madde'. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi başlıklı 116’ıncı maddesinin üçüncü cümlesinde şöyle deniyor: 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' Yani, Haziran 2023’te yapılması beklenen seçimler yerine, diyelim bir yıl, ya da birkaç ay önce erken seçime gidilse, Anayasa’nın bu maddesine göre Erdoğan’ın 2018’den beri cumhurbaşkanlığı süresi sayılmadan yeniden aday olabilir. Malum, AK Parti-MHP iktidar blokunun bir süredir Anayasa Mahkemesi üzerinde kurduğu baskının bir nedeni olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösteriliyordu. Siyaset kulisindeki iddialara göre, iktidar bloku, 2014’ten sonra 2018’de de halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Erdoğan’ın yeniden aday olmasını önlemek amacıyla muhalefetin Anayasa Mahkemesine gitmesinin önünü şimdiden almak istiyordu. Babacan böylelikle Erdoğan’ın hiç bu tartışmaya girmeden 2021 sonu, 2022 başında erken seçime gitmek suretiyle yeniden aday olabileceğini öne sürüyor." ifadesini kullandı.

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