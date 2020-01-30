Kurucusu olduğu AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ertelendiği haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Babacan açıklamasında, "Ali Babacan: En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle huzurunuzda olacağız; herkesin içi rahat olsun" ifadesini kullandı.

Ali Babacan Çalışma Ofisi İletişim Merkezi imzalı açıklamada, "Ali Babacan’ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye’nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Bu hazırlık sürecinin en önemli amacı, ülkemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların oluşturulmasıdır. Partinin ilke ve değerlerini güvence altında tutacak, kurumsal yapının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak bir tüzük çalışması da bu sürecin temel önceliklerindendir." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Babacan’ın 2 ay önce açtığı alibabacan.com.tr adlı web sitesi yoğun bir ilgi görmekte, çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle yoğun bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenende çok daha fazla vakit olmuş, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır.

Öte yandan, vatandaşlarımız websitesi üzerinden bize birbirinden değerli görüş ve önerilerini bildirmektedirler. 24 çalışma grubunda görev alan arkadaşlarımızın tecrübe ve bilgi birikimi, her alanda uzman kişi ve kuruluşların da verdiği katkıyla birleştirilmekte, ortak akıl ürünü politikalar demokratik bir yöntemle oluşturulmaktadır. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır.

Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun."