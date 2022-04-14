Ali Babacan: Elimizde çözümlerimizle iktidara yürüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ortaya koyduğumuz tüm iddialarımızın altını doldurduk. Biz, elimizde çözümlerimizle iktidara yürüyoruz." dedi.

Babacan, Bursa'da yer alan Reşat Oyal Kültürparkı'nda, partisinin 'Yerel Yönetimler Eylem Planı'nın açıklandığı 'Şehirlere Deva' programına katıldı.

Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken, dış politika, milli savunma, yargı gibi alanları tabii ki girmiyoruz. DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız.Türkiye tek bir karar merciinden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke. İçişleri Bakanının seçilmiş belediye başkanları üzerinde görevden alma, kayyum tayin etme ve bunun gibi taraflı, keyfi ve partizan uygulamalarını tarihe karıştıracağız. İmar planları yapılırken, Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerde Cem Evlerine mekân, parsel ayrılmasını da mutlaka sağlayacağız. Büyük ve önemli projelerin yarışmaya açılmasını ve halk oylamasına sunulmasını sağlayacağız. Giderayak testiyi doldurma derdinde olanlar bizi iyi dinlesin. Geçmiş dönemlerde yapılan iş ve işlemleri denetime tabi tutacağız. Belediyelerde dizginleri eline alan bir avuç vurguncunun rant devrini bitireceğiz. Tevfik Fikret’in tabiriyle, iştah veren tüm yağma sofralarını toplayacağız. ‘Belediye’ kelimesini duyduğu anda gözünde dolar işareti oluşan insanları kapıdan içeri sokmayacağız. Yolsuzluklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.