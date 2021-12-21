Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'yeni finansal alternatif' açıklamalarına ilişkin olarak, "Dünkü kararlar, Türkiye’yi Muratlar, Şahinler, Doğanlar dönemine, hatta ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir." değerlendirmesini yaptı.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi parasını değersiz gören, yabancı parayla güven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Böyle bir yönetim ayakta kalamaz, kalamayacak." ifadesini kullandı.