Ali Babacan: Demokrasi sadece seçim değil

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomik başarının devamı için hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirtirken, “Demokrasi sadece seçim değil. Sağlam bir hukuk sistemi gerekir. Yoksa demokrasi kaosa dönüşebilir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ‘Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik başarısı ve gelişmiş bir ülke olması için hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsemek gerektiğini belirtti. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, gerçek anlamda hukuk devleti olmak için iş dünyasında yazılı yasaların uygulanması gerekliliğini vurgulayan Babacan, “Demokrasi sadece seçim değil. Bunun yanında sağlam bir hukuk sistemi, güvenilir bir yargı sistemi gerekir. Aksi halde demokrasi, hukuk yoksa kaosa da dönüşebilir. Dolayısıyla demokrasinin güvencesi de aynı zamanda sağlam bir hukuk sistemidir. İş dünyamız için kanunların açık olması, sık sık değişiklikler yapılmaması, kazanılmış hakların sonuna kadar korunması gerekir” diye konuştu.

Olmazsa olmazlar

Sadece hukukun bağımsızlığının yeterli olmadığını vurgulayan Babacan yargının aynı zamanda tarafsız olması gerektiğinin de altını çizdi. Babacan “Bunlar ekonomimiz için olmazsa olmaz konular. Rekabetin olduğu ama hukukun da çalıştığı bir ekonomiye kurallı piyasa ekonomisi diyoruz. Rekabet işlerse halk bundan istifade eder. Şeffaflık hesap verebilirlik bunlar çok önemli ilkeler. Bunlar önümüzdeki dönemde çok dikkat etmemiz gereken alanlar” dedi.

Türkiye konusunda Avrupa Birliği’nde daha olumlu bir tutum gözlemlediğini belirten Babacan 23. Fasıl olan yargı ve 24. Fasıl olan özgürlük adalet ve güven fasıllarını da yakında açmayı hedeflediklerini belirtti.

Cari açığı kısa düşürmeliyiz

ABD kaynaklı likiditenin azalacağı döneme girerken Türkiye’nin özel sektör dış borcunun hızlı yükselmesinin bir risk faktörü olduğunu belirten Babacan, “Özel sektörün yurtdışına olan borcu hızlı şekilde artmış durumda. Bulunduğu seviye olarak belki kaygılanmaya gerek yok. Ama bundan sonra artış hızının çok kontrollü olması gerekiyor. Cari açığı milli gelire yüzde 4 oranına çekmemiz lazım” dedi.

Batı olumsuz haberler yapıyor

Babacan, dünya ekonomisinin lokomotifinin yine gelişmekte olan ülkeler olacağını iddia etti. Küresel piyasalarda yaşanan çalkantının 1990’lardaki Asya Krizi’ne benzetilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Babacan, “Batı basını son zamanlarda gelişmekte olan ülkeler aleyhine çok olumsuz haber yapıyor. Buna rağmen lokomotif gelişen ülkeler olacak” dedi.

Kızı sordu Akın cevapladı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın ve babası Hamdi Akın aynı panelde buluştu. Modaratör olan Pelin Akın’ın babasına şirketle ilgili detaylı sorusuna üzerine Hamdi Akın, “Sen ne kadar çok detay biliyorsun” esprisini yaptı.

Global marka çıkarmanın sırrı

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal Karamercan global bir marka oluşturulması için çok uzun yol yürünmesi gerektiğini belirterek Türkiye’de lider olunmasının yanı sıra ek stratejiler uygulanması gerektiğini söyledi. Karamercan, “Ülke markamızı ne kadar yükseltebilirsek daha çok global marka çıkarma imkanımız olur” dedi.

İstikrarı bozmadan çıtayı yükseltelim

Türk Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, kişi başı milli geliri 10 bin doların altında olan ülkelerin global marka çıkaramayacağını savundu. Sancak, “Girişimciler olarak ‘ben her şeyi yaparım’ anlayışından vazgeçmeliyiz. Türkiye son 10 yılda istikrarı yakaladı. İstikrarı bozmayıp demokrasi çıtasını yükseltirsek global marka çıkarırız” dedi.

Şimdiden 10 yıl sonraya hazırlanalım

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv global marka olmayı yeni ürün ve servisler sunarak, müşterilerin peşinden koşarak başardığını söyledi. Ciliv “Turkcell gidilmemiş yerlere ilk gittiği için başarılı. Turkcell ile işimizi konuşma ve SMS’ten bambaşka yerlere taşıdık. Şimdiden 5-10 yıl sonraki dünyaya hazırlanmamız lazım yoksa başarı mümkün değil” dedi.

Yatırım için yeni bakış açısı gerekli

Son 10 yılda Türkiye’nin yatırım çekme konusunda önemli bir artış yaşadığını dile getiren Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Yatırım için dünyada çok rekabet var. En çok yatırım çeken ABD bile yeni programlar ortaya koyuyor. Bizim de yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Sanayiye ihracata pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor” dedi.

200 milyar dolarlık borsa yetmez

FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, global marka çıkarmak için Türkiye ekonomisi ile birlikte borsanın güçlü olması gerektiğini belirtti. Özyeğin, “200 milyar dolarlık borsa ile çok az global şirket çıkarırız. 800 milyar dolarlık milli gelirli ülkenin borsada piyasa değerlerinin de en az 700-800 milyar dolar olması lazım” dedi.

Asya çok önemli bir yatırım kaynağı olacak

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, doğrudan yatırım konusunda dünyada sert rekabet olduğunu ancak Türkiye’nin cazibesini koruduğunu belirtti. Bunun için Türkiye’nin yatırım ortamını anlatan tüm endekslerde yükselmesinin devam etmesi gerektiğini belirten Aycı “Son yıllarda Malezya’dan gelen yatırımlarla birlikte Asya’dan Türkiye’ye yatırım ilgisi var. Güney Kore seçenekleri araştırıyor. Japonya yatırımları ivme kazandı” dedi.

Kıblemiz Kâbe ama ticari yönümüz Avrupa

Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, “Avrupa ölmedi. Avrupa’nın bugün 6-7 ülkesinin ihracatı 6-7 trilyon dolar. Bizim ihracatımız ise 150 milyar dolar” dedi. Şu an Türkiye’de iş veriminin dünya standartlarının üzerinde olmadığını belirten Gür, “Biz çok çalışarak, üretimimizi verimli hale getirerek beklide devletin katkısıyla Türkiye’deki üretimleri dünyaya sunabilme şansımızı yakalamalıyız . Kıblemiz Kâbe ama ticari yönümüz Avrupa olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tekrar büyüme için bankalar röntgende

Avrupa’daki bankacılık sistemi ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler konusunda görüşlerini paylaşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Avrupa’da büyük bir sıkıntıların yaşandı. Büyümeler negatife döndü. Şimdi tekrar büyümeye geçmesi lazım. Bunların yapılması için finans, bankacılık sektörünü düzenlenmesi gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası bankaların teker teker bir testten geçmesini istiyor. Avrupa’da bankaların röntgeni çekiliyor” diye konuştu.

Siyasi savaşla yatırımlar düştü

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgilerinin her zaman devam ettiğini ve son yıllarda daha da arttığını söyleyen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Ancak şu an yatırım miktarının eskiye göre düşmesi var mı var. Bu da Türkiye’nin çok ciddi bir seçim sürecine girmiş olmasıyla doğru orantılı. Siyasi bir savaşın yaşanmasıyla doğru orantılı. 2015 ilk çeyreğine kadar da bu işin gideceğini, bir çok yatırımcı bizlere kendi görüşleri olarak söylüyorlar” dedi.

Şirketlerde aidiyet duygusu oluşmalı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin öğle oturumunda Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, ‘Yeni Dönemde Liderlik’ konulu konuşma gerçekleştirdi. Terim, 1996 yılında Faruk Süren başkanlığındaki Galatasaray’a geldiğinde yönetime gelmeyi talep ettiğini söyleyen Terim, futbolun sadece teknik değil, idari ve ekonomik tarafının da olduğuna dikkat çekti. 45 senelik futbol hayatında çok az takımda çalıştığını dile getiren Terim, aidiyet duygusu ile çalıştığını belirterek, şirketlerde de bu aidiyet duygusunun oluşması gerektiğini vurguladı.