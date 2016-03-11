Ali Babacan: Demokrasi, hukuk ve ekonomiden biri zayıf kalırsa hedeflere ulaşamayız

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AKP adına TBMM'deki 2016 yılı bütçe konuşmaları için konuşma yaptı. 1 Kasım seçimleri sonrası Bakanlar Kurulu dışında kalan Babacan, "Ekonomide başarının kilidi güven ve istikrar ortamının sağlanmasıdır. Bizim istikrarımızın kaynağı millî iradeye dayalı bir demokrasidir, ancak demokratik bir istikrar güçlü olur, kalıcı olur. Demokrasi, hukuk ve ekonomiden biri sayıf kalırsa hedeflere ulaşamayız" diye konuştu.

Vatan'da yer alan habere göre; Babacan, "Hukukun üstünlüğü ilkesinin tavizsiz bir şekilde uygulanması hem demokrasimizin ilerlemesi hem de ekonomimizin güçlenmesi için elzemdir" açıklamasında bulundu. Babacan konuşmasında uyarı mesajları da vererek şunları söyledi:



“Öte yandan, hukukun üstünlüğü ilkesinin tavizsiz bir şekilde uygulanması hem demokrasimizin ilerlemesi hem de ekonomimizin güçlenmesi için elzemdir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye hem demokraside hem hukukta hem de ekonomide eş zamanlı olarak ilerlemelidir.”



Babacan bu üçlü sac ayağından yani demokrasi, hukuk ve ekonomiden hangisi zayıf kalırsa, herhangi birisi geride kalırsa ülkenin arzu ettiği hedeflere ulaşması mümkün olmayacağını vurguladı.

2016 bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kararlılık ve “AB referansına” bağlılık vurgusu yaparken, olumsuz propagandaya karşı Türkiye'de ekonomik temellerin sağlam olduğunu belirtti. Şimşek “Demokrasi ve ekonomi at başı gider” dedi.



