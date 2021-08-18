Ali Babacan'dan sosyal medya düzenlemesine tepki: Gençleri rahat bırakın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın hazırladığı sosyal medya düzenlemesine tepki göstererek, "Gençler nefes alamıyor, kaçıp gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. Artık yeter” dedi.

AKP’nin sosyal medya platformunu denetlemek adına TBMM’ye getirmesi planlanan yasal düzenlemeye göre; sosyal medyada yalan haber yapan, yayan ve hakaret edene Türk Ceza Kanunu’nca (TCK) 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’nin sosyal medya yasası düzenlemesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene sosyal medya gerekçe gösterilerek 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Babacan, ”Yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yorumdan haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz? Gençler nefes alamıyor, kaçıp gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. Artık yeter” açıklamasında bulundu.

"Gençleri rahat bırakın"

Babacan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

“Geçtiğimiz hafta ben Habertürk’te canlı yayında “özgürlükler” derken eşzamanlı başka kanalda Sayın Erdoğan vardı. O da yeni yasaklardan, engellemelerden bahsediyordu. Sosyal medya için yeni bir düzenleme yapılacağını da duyurmuştu. O an cevap vermiştim: Gençleri rahat bırakın.

Bugün Erdoğan’ın bahsettiği yasanın hazırlıklarının başladığı haberlerini okudum. Aklım almıyor. 2020 yılında sosyal medya gerekçe gösterilerek 500’den fazla kişi gözaltına alındı. Şu an ülkemiz ifade özgürlüğü ihlalinde AİHM’de 1. sırada. Daha ne kadar ileri gideceksiniz?"