Ali Babacan'dan Bakan Koca'ya: Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gerçek vaka sayılarını açıklamasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’nin günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Dün yapılan testlerde, 6 bin 814’ü semptomatik, 21 bin 717’si asemptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi.

Vaka sayılarının açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Bakan Koca’ya tepki geldi.

Babacan sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık. Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?"