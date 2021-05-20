Ali Babacan'dan akaryakıttaki ÖTV zammına tepki: Esnafa paket masalı anlatıyorlardı, mürekkep kurumadan ellerini yine milletin cebine attılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte gelen zamlara tepki gösterirken, "İki gün önce esnafa paket masalı anlatıyorlardı, açıklamanın daha mürekkebi kurumadan ellerini yine milletin cebine attılar" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırılmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Vatandaşa yeterli destek vermediği gibi, akaryakıt ÖTV‘sinde yüzde 188’e varan artışlar yapıyor. İki gün önce esnafa paket masalı anlatıyorlardı, açıklamanın daha mürekkebi kurumadan ellerini yine milletin cebine attılar."

Akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 95 oktan kurşunsuz benzin ile normal benzinde litre fiyatı üzerinden uygulanacak ÖTV miktarı 1 lira 33 kuruş, 98 oktan benzin de ise 1 Lira 58 kuruş olacak. Motorinde litre başına 1 lira 29 kuruş, otogaz ve LPG'de ise kilogram başına 81 kuruş ÖTV alınacak.