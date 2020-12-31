Ali Babacan'dan 5 farklı dilde yeni yıl mesajı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">DEVA Partisi Genel Başkanı <strong>Ali Babacan</strong> yeni yılı, 5 farklı dilde kutladı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<p>Twitter hesabından yeni yıl mesajı paylaşan Babacan, "Sağlık ve mutlu yıllar dilerim" şeklindeki mesajını 5 dil ile paylaştı.</p>\n<p>Babacan'ın mesajında kullandığı diller, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca oldu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/12/1609440772834-ekran-resmi-2020-12-31-21.52" alt width="533" height="648" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>