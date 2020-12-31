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Ali Babacan'dan 5 farklı dilde yeni yıl mesajı

31 Aralık 2020 22:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yeni yılı, 5 farklı dilde kutladı.

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Ali Babacan5 dilDEVA
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