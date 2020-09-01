Ali Babacan, Covid-19 tedavisi için hastaneye yattı

Covid-19 teşhisi konulan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hastaneye yattı

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ali Babacan, eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını bildirdi.

Babacan, genel durumunun iyi olduğunu, ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini de belirtti.

Ali Babacan, vatandaşlara uyarıda bulunarak ''Sizden Covid-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum'' dedi.

Ali Babacan'ın paylaşımları şu şekilde:

''Bugün Covid-19’la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar.

Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım.

Bir kez daha sizden Covid-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum.

Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum.''