Ali Babacan: Cemaat hiyerarşik yapı kurunca müdahale ettik

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, iş insanları ile yaptığı toplantıda, hükümetin iyi eğitimli cemaat üyelerinin hiyerarşik bir yapı kurmasına müdahale ettiğini söyledi.

Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer, Ali Babacan'ın Davos'ta CEO'larla yaptığı toplantıda Fethullah Gülen cemaatiyle AKP arasındaki gerilimin nedenini açıkladığını ifade etti. Tamer'in aktardığına göre, Ali Babacan, gerilimin nedenini cemaatin yetiştirdiği iyi eğitimli kişilerin kendi aralarında hiyerarşik bir yapı kurmaları. Babacan ayrıca, “cemaatin hukukun dışına çıkarak yaptığı atakları bertaraf etmek için bazı organizasyon değişiklikleri yapıldığını” söylüyor.

Meral Tamer'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Babacan dün sabah burada Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen 20 kadar büyük şirketin CEO’su ve patronuyla buluştu. Kapalı kapılar ardındaki toplantıda Türk iş dünyasından Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk ve üst yönetimden Süleyman Sözen, Borusan Holding’in CEO’su Agah Uğur, Limak Holding’in 2. kuşak patronu Ebru Özdemir ve Kibar Holding’in patronu Ali Kibar da vardı.

Buraya geldiğimizden beri toplantılarda, oturum kuyruklarında, yemeklerde, hatta tuvalette sıra beklerken bile, Türk olduğumuzu yaka kartlarımızdan fark edenlerin, malum sorusuna muhatap oluyoruz: ‘Türkiye’de neler oluyor?’ Kaşlar çatılarak ve endişeyle soruluyor bu sorular!

Türkiye’de neler oluyor?

Babacan da bunu öngörmüş olmalı ki toplantıyı açarken, davet ettiği CEO’lara ‘Türkiye’de neler olduğunu’, hükümetin bakış açısıyla anlatmış ve özetle demiş ki:

‘Biz Gülen cemaatinin faaliyetlerini zaten biliyorduk. Yurt dışında açtıkları okulları, eğitimin kalitesini yükselten faaliyetlerini hep destekledik. Ancak sonra baktık ki cemaatin desteğiyle iyi eğitim alıp mezun olanlar, kendi içlerinde hiyerarşik bir yapı oluşturmuşlar; bu yapı ülkeye zararlı olmaya başladığı noktada müdahale ettik.

Yolsuzluk ve rüşvet konusuna gelince... Biz Avrupa hukuk sistemini benimsedik. Yasalarımızı Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hale getirdik. Bu hukuki çerçeveyi bozmadan, cemaatin hukukun dışına çıkarak yaptığı atakları bertaraf etmek için bazı organizasyon değişiklikleri yapıyoruz.’

Kurlar marttan önce yatışır

Babacan’ın bu açılış konuşmasından sonra yabancı CEO’lardan hiçbiri Türkiye konusuna girmemiş; yatırımlarla ilgili teknik ayrıntılar, gümrükler gibi sorularla yetinmişler.

Toplantının sonuna doğru Türklerden biri ‘Kurlardaki hızlı yükseliş ve belirsizlik, Türk işadamlarını endişelendiriyor; nasıl bir seyir bekliyorsunuz?’ diye sormuş. Babacan, daha önce Türkiye’de de ifade ettiği gibi kurlardaki hareketlerin ekonomi üzerindeki tahribatının geçmişteki kadar yüksek olmadığını belirtmiş. ‘Kurlar birkaç hafta içinde, marttan önce yatışır’ demiş.

Yüzde 48-49 halk desteği

Davos’a gelmeden önce tamamlanan kamuoyu yoklamasında AKP oylarının % 48-49’larda göründüğünü, bankacılık sektörünün sağlam olduğunu, yatırımcıların Türkiye’ye uzun vadede güvendiğini belirten Babacan, yine Türklerden gelen ‘Ya kurlardaki oynaklık marttan sonra da devam ederse?’ sorusuna beklenmedik bir yanıt vermiş:

‘Diyelim ki kurların sakinleşmesi marttan sonraya kaldı. En kötü ihtimalle 2014 yılı GSYH’mize etkisi 1 puan olur ki, o da dünyanın sonu olmaz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın...