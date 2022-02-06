DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa Birliği’ne tam üyelik rotasına sokacağız" dedi.
Babacan, Twitter hesabından AB üyeliğine ilişkin olarak 6 madde paylaştı.
Babacan şu ifadeleri kullandı:
1- Avrupa ile siyasi diyaloğumuzu yeniden tesis edeceğiz.
2-Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin kapsamını genişleteceğiz.
3-Vizenin kalkması için gayret göstereceğiz.
4-Avrupa'dan yatırımların artmasını sağlayacağız.
5- Vatandaşına IBAN değil, doğrudan destek veren bir yönetim olacağız.
6- AB'de geçerli olan şeffaflığa dayalı kamu ihale mevzuatını uygulayacağız.