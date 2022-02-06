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Ali Babacan: Avrupa Birliği’ne tam üyelik rotasına sokacağız

06 Şubat 2022 14:18

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa Birliği’ne tam üyelik rotasına sokacağız" dedi.


Babacan, Twitter hesabından AB üyeliğine ilişkin olarak 6 madde paylaştı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

1- Avrupa ile siyasi diyaloğumuzu yeniden tesis edeceğiz.

2-Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin kapsamını genişleteceğiz.

3-Vizenin kalkması için gayret göstereceğiz.

4-Avrupa'dan yatırımların artmasını sağlayacağız.

5- Vatandaşına IBAN değil, doğrudan destek veren bir yönetim olacağız.

6- AB'de geçerli olan şeffaflığa dayalı kamu ihale mevzuatını uygulayacağız.

Ali BabacanABüyelik
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