Babacan: Asgari ücret 1300 olacak dedik, ama nihai kararı komisyon verecek

Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AKP’nin seçimlerde kullandığı “Asgari ücret 1300 lira olacak” vaadinin ne zaman başlayacağına ilişkin olarak, . Şu konuda bir spekülasyona girmemek lazım. Bizim 1300 lira nettir ve 2016 yılında uygulanacak bir rakamdır. Ancak burada nihai kararı Asgari Ücret Komisyonu verecektir" dedi. Babacan, "Komisyonun vereceği kararda hükümetin tavsiyesi çok etkili oluyor" diye de ekledi.

TRT Haber'e konuk olan Ali Babacan'ın ilgili açıklamaları şöyle:

"Asgari ücret aslında Asgari Ücret Komisyonu tarafından tespit ediliyor. Orada işveren kesimi de var işçi kesimi de var. Beraberce oturulup konuşuluyor. Fakat hükümetin görüşü çok etkili. Yani hükümet bir şey söylediği zaman o komisyonda baya etkili oluyor. Biz ne açıkladık aslında; dedik ki 2016'da asgari ücret net 1300 lira olacak şekilde biz hükümet olarak o komisyona tavsiyede bulunacağız dedik. Ama bulunduğumuz tavsiye etkili olacaktır. Biz hükümet olarak 1300 lira dedikten sonra işverenlerin daha düşük bir rakam söylemesi çok kolay olmayabilir. Komisyonun dinamiği hükümetin talebi doğrultusunda çalışıyor. Şu konuda bir spekülasyona girmemek lazım. Bizim 1300 lira nettir ve 2016 yılında uygulanacak bir rakamdır. Ayrıca bu rakam bekâr çalışanlar için geçerli. Evli olduğu zaman bu rakam daha da yükselecektir."

Başbakan Ahmet Davutoğlu seçimlerden önce “asgari ücret” vaatlerine ilişkin olarak “Asgari ücreti önümüzdeki dönemde 1300 TL’ye çıkarıyoruz. Yapılan işin tehlike sınırı yükseldikçe asgari ücret de artırılacak. Taşeronları kamuda istihdam edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 22 Ekim’de Hak-İş Konfederasyonu Genel Kurulu’nda asgari ücretin 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere 1300 liraya çıkarılacağını söylemişti.

Ali Babacan'ın açıklamalarına ilişkin video şöyle: