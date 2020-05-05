Ali Babacan, ABD basınına konuştu: Türkiye'nin mali harcamaya dayalı bir ekonomik teşvik paketine ihtiyacı var

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Koronavirüs'ün ekonomik etkileriyle mücadele yöntemlerini eleştirerek, "Türkiye'nin borç erteleme ve kredi çılgınlığı yerine mali harcamaya dayalı bir ekonomik teşvik paketine ihtiyacı var" dedi.

Babacan, "mali itiş gücünün" en az yarısı oranında arttırılarak gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3'üne denk gelmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Bloomberg'e konuşan Babacan, "Mali ve parasal müdahalelerde iki tip hata yapılır: Çok az şey yapmak, veya çok fazla şey yapmak" diye konuştu. Babacan, mevcut durumda "çok fazla şey yapmanın" daha iyi bir hata olacağını, çünkü ilerleyen zamanda "frenlere basılabileceğini" ifade etti. Eski ekonomi bakanı, "Yeterince hamle yapılmazsa ödenecek bedelin çok ağır olduğunu" savundu.

Babacan, salgının ardından Türkiye'nin kamu finansmanını normale döndürmek için orta vadeli bir yol haritasına ihtiyaç duyacağını söyledi.

Hükûmet, Uluslararası Kamu Fonu'na (IMF) gitmeyi kabul etse bile bunun dış finansman ihtiyacını kaşılamaya yeterli olmayacağını dile getiren Babacan, Türkiye'nin diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap yapmak durumunda olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in haberinde Babacan'ın AKP'de olduğu dönemde "demokratik standartların gerilemesini" açık bir şekilde eleştirmediği ile ilgili eleştirilere de yer verildi. Babacan, bu eleştiriler konusunda 'parti için düzenlemelerin kendisinin açıkça konuşmasını engellediği' yorumunda bulunarak, "İçeride sonuna kadar büyük bir mücadele verdiğini" söyledi. Babacan, "Belki her şeyi söylemedim; ama söylediğim her şeye inandım" dedi.