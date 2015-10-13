Ali Babacan: 1.300 liralık asgari ücret 2016'da geçerli olacak

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Adayı Ali Babacan AKP’nin vaadi olan 1.300 TL’lik asgari ücret vaadinin ne zaman gerçekleşeceğine yönelik belirsizliğe son verdi. Babacan 2015’te değil 2016 yılında 1.300 TL’lik asgari ücretin geçerli olacağını belirtti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Ali Babacan, asgari ücret konusundaki bin 300 lira taahhütlerinin net olduğunu, 2016'da uygulanacağını söyledi. Babacan, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Babacan, AK Parti'nin seçim beyannamesindeki asgari ücret vaadine ilişkin, "Asgari ücret konusundaki bin 300 lira taahhüdümüz nettir ve 2016'da uygulanacaktır" dedi.

"Kimse kaynak göstermedi"

Muhalefet partilerinin vaatlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, şunları kaydetti:

"Maliye ve Kalkınma Bakanlığımızın detaylı analizleri oldu. Açıkladıkları seçim beyannamesinde söz verdikleri vaatlerin detaylı çalışması yapıldı. Bu çalışmalara göre muhalefet partilerinin vaatleri 150 ila 180 milyar lira tutuyor. Yani milli gelirin yüzde 7 ila 9'u arasında bir rakamdan söz ediyoruz. Bizimki yüzde 1 ve bunun tedbirleri alınmış şekilde bir program ve bütçe ortaya koyuyoruz. Diğer siyasi partilerin ortaya koydukları vaatlerle ilgili böyle bir çalışma yok, kaynak da kimse göstermedi."