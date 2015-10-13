T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ali Babacan: 1.300 liralık asgari ücret 2016'da geçerli olacak

"1.300 liralık taahhüdümüz net rakamdır"

13 Ekim 2015 17:24

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Adayı Ali Babacan AKP’nin vaadi olan 1.300 TL’lik asgari ücret vaadinin ne zaman gerçekleşeceğine yönelik belirsizliğe son verdi. Babacan 2015’te değil 2016 yılında 1.300 TL’lik asgari ücretin geçerli olacağını belirtti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Ali Babacan, asgari ücret konusundaki bin 300 lira taahhütlerinin net olduğunu, 2016'da uygulanacağını söyledi. Babacan, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Babacan, AK Parti'nin seçim beyannamesindeki asgari ücret vaadine ilişkin, "Asgari ücret konusundaki bin 300 lira taahhüdümüz nettir ve 2016'da uygulanacaktır" dedi.

 

"Kimse kaynak göstermedi"

 

Muhalefet partilerinin vaatlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, şunları kaydetti:

"Maliye ve Kalkınma Bakanlığımızın detaylı analizleri oldu. Açıkladıkları seçim beyannamesinde söz verdikleri vaatlerin detaylı çalışması yapıldı. Bu çalışmalara göre muhalefet partilerinin vaatleri 150 ila 180 milyar lira tutuyor. Yani milli gelirin yüzde 7 ila 9'u arasında bir rakamdan söz ediyoruz. Bizimki yüzde 1 ve bunun tedbirleri alınmış şekilde bir program ve bütçe ortaya koyuyoruz. Diğer siyasi partilerin ortaya koydukları vaatlerle ilgili böyle bir çalışma yok, kaynak da kimse göstermedi."

 

ETİKETLER

ali babacanekonomiasgari ücretvaatnet1300 lira2016

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24