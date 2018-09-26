Ali Ay: "Hakem hatasına razıyız"

BURSA (DHA) - Bursaspor Başkanı Ali Ay, VAR sistemini eleştirerek, \"Futbolun kimyasını bozmuş, bu işten en çok zararlı çıkan da Bursaspor olmuştur. \'Hakem hatasına razıyız\' deme noktasına geldik\" dedi.

Bursaspor\'da Olağan Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Burada konuşan başkan Ali Ay, VAR sistemini eleştirerek, \"Bu sezonun en büyük hayal kırıklığı VAR\'dan bahsetmek istiyorum. Bu sezon uygulanmaya başlanılan bu sistem teknoloji desteği ile hakem hatalarını en aza indirilmek için yapıldı. Ancak 6 hafta sonunda ortaya çıkan tablo şudur; Futbolun kimyasını bozmuş, bu işten en çok zararlı çıkan da Bursaspor olmuştur. Fenerbahçe maçında oyuncumuzun rakibine müdahalesi ceza sahasında dışında olmasına rağmen ilk mağduriyetimizdi. Aynı karşılaşmada Fenerbahçe\'nin ikinci golü öncesinde faul görülmemiştir. Attığımız gol ofsayt verilmiştir. Yine elle oynama görülmemiş ve penaltımız yenmiştir. Konyaspor maçında da aynı. O maçtan da 2 puan kaybettik. Bursa\'da oynadığımız Beşiktaş maçında da yediğimiz gol ofsayt olmasına rağmen gol kararı verilmiştir. Rize\'de, Sakho\'nun milimetrik mesafe gösterilerek gol, ofsayt gerekçisi ile sayılmaması bizi üzmüştür. Başakşehir maçında da ortaya çıkan tabloyu herkes gördü. Bu puanları telafisi mümkün değildir. Görüyoruz ki tartışmalar azalmıyor aksine artıyor. Bu uygulamadan en fazla canı yanan kulübün Bursaspor olması da ayrı bir tartışma konusudur. \'Hakem hatasına razıyız\' deme noktasına geldik. Önümüzdeki hafta hocamızla birlikte MHK Başkanını ziyaret edeceğiz\" dedi.

\"BÜYÜK BİR AİLE OLALIM\"

Başkan Ali Ay iki yıldır büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, \"Ağladık, ağlattık. Ama şimdi doğru hocayı bulduk. Bursa, büyük bir ailedir. Bu şehrin insanı için önce aile gelir. Ekonomi de gücünü ailelerden alır. Bursaspor\'un geçmişindeki en büyük başarı da Yazıcı ailesinindir. Sayın İbrahim Yazıcı, sadece yönetimde değil, camiayı da aile ortamı yaratmış ve başarının temellerini atmıştır. Bu ailenin en büyük parçası da tribünlerimizdeki taraftarımızdır. Türkiye\'nin en vefakar ve cefakar taraftarı Bursaspor\'dadır. Dargınlıklar oldu. Kötü sezonlar yaşadık. Ama bugün geldiğimiz noktada saha içi ve dışında bizi birlikte hareket ettirecek güzel mesajlar oluşmaya başladı. Artık ayrı gayri olmasın. Sen oyu ona verdin ben buna verdim tartışması olmasın. Birbirine inanan ve sırtını dayayın büyük bir aile olalım. Ekonomik sıkıntıları konuşmak için gelmiştim ama vazgeçtim. Yalçın kardeşime de teşekkür ederim. Kendisine tüm imkanları sunduk. Doğru takımı ve hocayı bulduk. Onları mutlu etmek için de herkese ihtiyaç var. Bursa\'nın büyük ailelerine sesleniyorum. Gelin birlikte izleyelim maçları, birlikte alalım locaları, birlikte satalım stadın isim hakkını. Yine o sene bu sene diyelim ve en büyük adımı bu sezon atalım\" ifadelerini kullandı.

\"BİLİYORUM HAKSIZLIĞA UĞRUYORUZ\"

Başkan Ali Ay son olarak taraftara seslenerek, \"Bir küçük ricam da taraftarımızdan olacak. Şampiyon olduğumuz zaman fair-play ödülü almıştık. Bizim bir koltuğumuz bile boş olmamalı. Küfür ve sahaya yabancı madde atmayı keselim. Biliyorum haksızlığa uğruyoruz. Ama artık seferberlik ilan edelim ve eski günlere geri dönelim. Biz bu sezonun sonunda hayallerin bir kez daha gerçeğe dönüşmesi yolunda temelleri atmış olacağız\" şeklinde konuştu.

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