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Spor

Ali Ay: "Bursaspor iyi yolda"

"En az iki transfer yapacağız" "Sağ bek transferi salı ya da çarşamba bitecek" Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi

27 Ağustos 2017 02:03

\"En az iki transfer yapacağız\"

\"Sağ bek transferi salı ya da çarşamba bitecek\"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Süper Lig\'de Beşiktaş\'a 2-1 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ay, İstanbul\'a puan için geldiklerini dile getirerek, \"En az bir puan almaya gelmiştik ama maalesef olmadı. Hepiniz gördünüz, Bursaspor iyi yolda. Bu sene çok daha güzel olacak\" dedi.
\"EN AZ İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ\"
Ali Ay, kadrolarını güçlendirmek için iki transfer daha yapacaklarını anlatarak, \"En az iki transfer yapacağız. Milli maç arası takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için çok büyük bir avantaj. İnşallah çocuklar bu iki haftalık süreçte tamamıyla hazır olurlar. Herhalde bundan sonra çok daha güzel top oynayıp, güzel sonuçlar alacağız\" diye konuştu.
\"SAĞ BEK TRANSFERİ SALI YA DA ÇARŞAMBA BİTECEK\"
Bir soru üzerine, Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck\'in transfer gündemlerinde olmadığını vurgulayan Ay, \"Sağ bek için bir oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. Herhalde salı ya da çarşamba günü bitecek\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ali Ay açıklamalar
Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

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