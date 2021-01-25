Ali Akman: Hedefim direkt olarak Avrupa'ya gitmek

Bursasporlu Ali Akman, Ümit Milli Futbol Takımı kampında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki büyük takımların da transfer listesinde olan Genç yıldız, hedefinin direkt olarak Avrupa'da oynamak olduğunu belirtti.

TRT Spor'a konuşan Ali Akman, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akman, "En üst seviyelere kendimi hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. Kademe kademe ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Kendimde en üst sevilere çıkacak potansiyeli görüyorum. Kendime de güveniyorum. Yılmadan çalışıyorum, futbolu için yaşıyorum, futbol için her şeyi de yapıyorum. Allah'ın izniyle en iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna "Direkt olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını verdi.