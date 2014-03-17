Gündem
Ali Ağaolu'nun reklamı Karşı gazetesine istifa getirdi
Karşı gazetesinde çıkan Ali Ağaoğlu'na ait reklam yüzünden, gazete yazarlarından Şebnem Sönmez, İhsan Eliaçık ve Ece Zereycan gazete ile ilişiklerini kesti
Karşı gazetesinin dünkü sayısında yer alan tam sayfa Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu İnşaat'a ait reklam, gazete yazarları tarafından tepkiyle karşılandı. Gazete yazarlarından Şebnem Sönmez, İhsan Eliaçık ve Ece Zereycan bugün Twitter adreslerinden dün yer alan reklam için Karşı gazetesiyle ilişkilerini kestiklerini duyurdular.
Atılan tweetler şöyle:
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