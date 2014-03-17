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Ali Ağaolu'nun reklamı Karşı gazetesine istifa getirdi

Karşı gazetesinde çıkan Ali Ağaoğlu'na ait reklam yüzünden, gazete yazarlarından Şebnem Sönmez, İhsan Eliaçık ve Ece Zereycan gazete ile ilişiklerini kesti

17 Mart 2014 16:17

Karşı gazetesinin dünkü sayısında yer alan tam sayfa Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu İnşaat'a ait reklam, gazete yazarları tarafından tepkiyle karşılandı. Gazete yazarlarından Şebnem Sönmez, İhsan Eliaçık ve Ece Zereycan bugün Twitter adreslerinden dün yer alan reklam için Karşı gazetesiyle ilişkilerini kestiklerini duyurdular. 

Atılan tweetler şöyle: 

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ali ağaoğluağaoğlu inşaatşebnem sönmezece zereycankarşı gazetesi
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