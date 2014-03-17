Ali Ağaolu'nun reklamı Karşı gazetesine istifa getirdi

Karşı gazetesinin dünkü sayısında yer alan tam sayfa Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu İnşaat'a ait reklam, gazete yazarları tarafından tepkiyle karşılandı. Gazete yazarlarından Şebnem Sönmez, İhsan Eliaçık ve Ece Zereycan bugün Twitter adreslerinden dün yer alan reklam için Karşı gazetesiyle ilişkilerini kestiklerini duyurdular.

Atılan tweetler şöyle: