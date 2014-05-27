Ali Ağaoğlu'nun inşaatında başına demir düşen bir işçi öldü

İşadamı Ali Ağaoğlu’na ait inşaat şantiyesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Kaza sonrası işçiler çalışmayı bırakarak protestoda bulundu. Kaza sonrası şirket 2 gün yas ilan edildiği açıklandı.

Ağaoğlu İnşaat’a ait Maslak 1453 projesinde çalışan Hakan Tek adlı işçi başına demir düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest ve Dinçer Gökçe imzalı habere göre, kazanın hemen ardından şantiyede görevli Ağaoğlu'na ait ambulansın yerinde olmaması ve bu nedenle geç müdahale edildiğini söyleyen işçiler iş bırakarak duruma tepki gösterdi.

Kazayla ilgili bilgi veren Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Hasan Rahvalı, şantiyede 2 bin kadar işçinin çalıştığı söyledi.

Rahvalı, olayın öğlen saatlerinde yaşandığını ifade etti. Rahvalı, yaşanan olay nedeni ile üzgün olduklarını ifade ederek iki günlük yas ilan ettiklerini aktardı. Yaşamını yitiren Tek'in, şantiyede çalışma yapan Gündüz Mühendislik'in işçisi olduğu öğrenildi.

43 kişilik iş güvenliği ekibi sahada

Konu ile ilgili Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "43 kişiden oluşan iş güvenliği ekibinin bulunduğu Maslak 1453 projesinde, 3 koruma bandına rağmen demirin nasıl düştüğü görevli ekipler tarafından araştırılmaktadır" denildi.

Kazada hayatını kaybeden Hakan Tek: