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Ekonomi

Ali Ağaoğlu'ndan müthiş vaad!

İnşaat sektörünün en önemli isimlerinden Ali Ağaoğlu'nun verdiğ söz piyasaları alt üst edecek.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - İnşaat sektörünün en önemli isimlerinden Ali Ağaoğlu'nun verdiğ söz piyasaları alt üst edecek. Ağaoğlu, daha önce "zamanında depreme dayanıksız binalar yaptık" şeklindeki açıklamasının ardından "dayanıksız binaların" yerine yenisini hiçbir karşılık almadan yapacağını söyledi.
 

Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu'nun önceki yıllarda yaptığı bazı konutların depreme dayanıklı olmadığını söyleyen müteahhit Ali Ağaoğlu'na yönelttiği "Bu açıklamanızın üzerinden yaklaşık yirmi gün geçti, o konutlarda yaşayanların can güvenliği için ne yaptınız?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt geldi. Ağaoğlu, bugüne kadar yaptırdığı tüm evlerin depreme dayanıklılık testlerini yeniden yaptıracağını ve bu testlerden geçemeyen binaları yıktırarak, daire sahiplerinden hiçbir ücret talep etmeden yeniden yaptıracağının sözünü verdi.



Eski binalarım yeni yönetmeliğe göre dayanıksız


Mutlu'nun, Ağaoğlu'nun sorusuna önce yazılı bir açıklama gönderdi, sonra da telefon etti. Mutlu'nun köşesinde yer verdiği açıklamada Ağaoğlu şu ifadelere yer verdi: "1998 yılında deprem yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, bu tarihten önce 2. derece deprem bölgesi olarak kabul edilen iller, başta da İstanbul, 1. derece deprem bölgesi ilan edildi. Buna göre, (1975 tarihli) eski yönetmeliğe uygun yapılan tüm binalar, yeni yönetmeliğin tarifine göre 'dayanıksız' hale gelmiş oldu.

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