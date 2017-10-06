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Ali Ağaoğlu'ndan 'Kadir Topbaş' yorumu: Çok iyi oldu; bizim köyde bir laf vardır...

"Gidenin arkasından konuşulmaz, gömün"

06 Ekim 2017 20:11

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın 'gitmesinin çok iyi olduğunu' söyledi.

Ağaoğlu, "Bizim köyde bir laf vardır, 'Gidenin arkasından konuşulmaz, gömün' derler” dedi.

Çekmeköy Park projesinin tanıtım toplantısında konuşan Ağaoğlu, Topbaş'ın istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Oligarşi hâlâ devam ediyor. Maalesef iş hayatının önündeki en büyük engellerden biri o. Yaptığımız işler bizi yormuyor ama bir ruhsat almak inanılmaz zor. Kadir Topbaş gitti, çok da iyi oldu. Bizim köyde bir laf vardır: Gidenin arkasından konuşulmaz, gömün. Ben 50 senedir iş hayatının içindeyim. İş yapmanın bu kadar zor olduğu bir dönem yaşamadım. Bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Özellikle belediyelerde bırakın başkanını, zabıtası bile yolda yürürken kibirden 'dünyaları ben yarattım' modunda… Şu anda da zaten gereği yapılıyor."

 

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