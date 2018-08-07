Ali Ağaoğlu'ndan 'iflas' iddialarına yanıt

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" bilgisini paylaştı. Ağaoğlu, yatırımcılara konut alma tavsiyesinde de bulundu.

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planladığı ‘Yaz-kış yaşam projesi’ tanıtımında konuşan Ali Ağaoğlu, sektörü ve şirketine yönelik kriz iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Business HT’nin haberine göre, son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Aliağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını savundu.

"Bizimle alakalı çıkarılan haberler sektöre zarar vermek için"

1981 yılından bu yana her krizden daha güçlü çıktıklarını ifade eden ünlü iş adamı, hakkında çıkan haberlerle ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Sosyal medyadaki troll hesaplarda 'Ağaoğlu batıyor' haberlerine rastlar olduk. Bu tür haberleri ben hiç ciddiye almıyorum. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz. Aslında bu tür haberlerin neden yayıldığını da biliyorum. Ağaoğlu, gayrimenkulun lider markasıdır. Bizimle ilgili çıkarılan bu tür haberleri ile sektöre zarar vermek isteniyor. Maslak 1453 projemizde satılacak konutumuz kalmadı. Çekmeköy projemizde ise tahminimiz üzerinde talep gördük. Projenin inşaatı devam ediyor. Dairelerin yarısından fazlası satıldı. Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Uluslararası Finans Merkezi projesini biz üstlendik. Şimdi ise Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda Avrupa'nın en büyük yaşam projesini hayata geçiriyoruz. Böylesine önemli işlere imza atan bir marka olarak yaratılmak istenen olumsuz algıyı doğal karşılıyorum."

“Türkiye’nin güllük gülistanlık olmadığını biliyorsunuz”

"İşimizi yapmaya devam edeceğiz" diyen Ağaoğlu, "Çarkların dönmeye devam etmesi lazım. Krizlerden hep çıkış yaptık" ifadelerini kullandı. Sektörün kârlarından fedakârlık yapması gerektiğini söyleyen Ali Ağaoğlu, istihdama ve ekonomiye katkının önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Türkiye'nin güllük gülistanlık olmadığını biliyorsunuz. Kabuğumuza çekilip seyirci kalamayız. Binlerce çalışanımız var. Gerekirse bazı varlıklarımızı satacağız."

“Bugün cazip gibi görünen faiz oranı yarın enflasyonla eriyecek”

Faiz oranlarına da değinen Ağaoğlu, "Faizler yüksek tasarrufu olanlar biriktiriyor. İnsanlar konut almak yerine bankaya koymayı düşünüyor. Bugün cazip görünen faiz oranı yarın enflasyonla eriyecek. Paraları biriktirip konut alsınlar" dedi.

“Dünyanın en büyük ekonomisinin bile kemer sıktığı…”

'Kriz kahini' olarak bilinen ekonomist NourieL Roubini ile bir araya geldiklerini aktaran Ağaoğlu, "Pazar günü Roubini ile beraberdik. Havuza da girdik. Dünyada ne olup bittiğini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı:

"Globalleşen dünyada gerek kamu gerekse özel sektör olarak bölgemiz başta olmak üzere dünyamızda yaşanan ticari ve siyasal gelişmeler ister istemez etki yapıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ve süper gücünün bile kemer sıktığı, AB ve Çin'e yaptırım uyguladığı bu dönemde, kamu ve özel sektör olarak dev projelere imza atıyoruz. Elbette her sektörde olduğu gibi çürük elmaların ayıklanacağı dönemler yaşayacağız ama bunu olumsuzluk olarak değil tam tersi işini doğru yapanların hizmet sunabileceği bir yarış olarak düşünmek gerekiyor."