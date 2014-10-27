Ali Ağaoğlu yolsuzluk komisyonunda tanık sıfatıyla ifade verdi

TBMM 'de 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını incelemek için kurulan soruşturma komisyonu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Komisyon bu sabah Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ile TFF eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı dinledi. 2 AKP, 1 CHP milletvekilinden oluşan komisyon öğleden sonra ise, 17 Aralık soruşturmasındaki TOKİ dosyası kapsamında 60 kişiyle beraber hakkında takipsizlik kararı verilen işadamı Ali Ağaoğlu'nu ‘tanık’ sıfatıyla dinledi.

Bir saat ifade verdi

Komisyon üyelerinin daveti üzerine Ağaoğlu saat 14.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte geldi. Ağaoğlu, komisyona yaklaşık bir saat süreyle tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından Ağaoğlu adliyeden ayrıldı.