Ali Ağaoğlu: Yetkim olsa, mimarlar odasını kapatırdım

T24 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, İstanbul'daki binaların yüzde 70'inin teknik ömrünü tamamladığını ve birçok binanın kendisini dahi zor taşıdığını savundu.







Konsensüsün oluşamamasında belli sivil toplum kuruluşlarının da rolünün bulunduğunu aktaran ünlü işadamı, "Yetkim olsa mimarlar odası ve STK'ları kapatırım. Çünkü en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Maalesef bizde STK'lar her yapılan şeye itiraz ediyor" diye konuştu.

Bunu teknik elemanlarının yaptığı testlere dayandıran Ağaoğlu, "Bu sebeple binaları yıkıp yeniden inşa etmek zorundayız ve İstanbul'u yeniden inşa etmek için birilerinin dediği gibi çok paraya değil, sadece konsensüse ihtiyaç var. Binaların yüzde 70'ini yıkıp yapabiliriz. Bunun için gereken tek şey, doğru düzgün bir plan." dedi. Zaman Gazetesi'nin haberine göre konsensüsün oluşamamasında belli sivil toplum kuruluşlarının da rolünün bulunduğunu aktaran ünlü işadamı, "Yetkim olsa mimarlar odası ve STK'ları kapatırım. Çünkü en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Maalesef bizde STK'lar her yapılan şeye itiraz ediyor." diye konuştu.

Ünlü işadamı, çözümü ise şöyle açıkladı: "İki ayrı 10'ar dairelik birbirine yapışık binanın sahiplerine yıkıp yapalım 30 daireniz olsun gibi 'vatandaşa rant verecek' tekliflerde bulunmak lazım. Amaç, halkın gelir düzeyini yükseltmekse, bu ilgili bölgelere rant vererek çözülebilir. Bunun devlet politikası haline gelmesi lazım." dedi.

Dün gece katıldığı TRT Haber'de Ekonomi Kulübü programında konuşan Ağaoğlu, özellikle İstanbul'da aşırı göçün yaşandığı dönemde lüks semtlerdeki binaların dahi midye kabuğu ve balçık karıştırılmış kumlardan yapıldığına dikkat çekti. Ağaoğlu, "70'li yıllarda Karabük'ten demir çelik almak karneye bağlıydı. Dolayısıyla merdivenaltı hurda demirler temin edilirdi ve işçilik de kürekle karıştırılan betonlardan oluşurdu. Yani o dönemde kum kötü; demir kötü, işçilik kötü. İnşaatlarımızın hepsi hemen hemen bu şekilde yapıldı." dedi. Bu binaların gecekondu olmadığına, Bağdat Caddesi'nde ve Etiler'de hâlâ durduğuna vurgu yapan Ağaoğlu, "Japonya'da 9 şiddetinde deprem oldu. Zarar tsunamiden kaynaklandı. Bizde 5 şiddetindeki depremde bile ölen oldu.

Daha önemlisi, yakın zamanda Haiti'deki 7 şiddetinde gerçekleşen depremde 320 bin kişi ölmüştü. Teknik heyetimi buraya gönderdim. İnanın oradaki binaların durumu İstanbul'daki binalardan daha iyi." açıklamasında bulundu. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ancak 1998 yılında yayımlanan yönetmelikle öğrendiğini ifade eden Ağaoğlu, bilhassa 99 sonrasında yapılan binalarda kötü yapının bulunmadığını söyledi. Programda hayatı hakkında da bilgi veren Ağaoğlu, günün dörtte üçünü çalışarak geçirdiğini söyledi. Üç gün üst üste tatil yaptığını hatırlamadığını ifade eden Ağaoğlu, tek önemli hobisinin de arabalar olduğunu dile getirdi. Ağaoğlu, Londra'da da 300'den fazla dairesi olan bir kule inşaatını yürütüyor.