Ali Ağaoğlu: Tek rakibim Cem Yılmaz

T24 - Her ne kadar benzetmeleri kabul etmese de kendi markasının reklamlarında oynamasıyla ABD'li emlak devi Donald Trump'la karşılaştırılan Ali Ağaoğlu, 'Reklam filmimiz çok ilgi gördü, teklif üstüne teklif alıyorum. İyi para verirlerse kabul ederim. Artık tek rakibim Cem Yılmaz' dedi.







Radikal gazetesinin haberine göre; son birkaç gündür televizyonda hangi kanalı açsak Ali Ağaoğlu’nun reklam filmi, billboardlarda ve gazetelerde Ali Ağaoğlu’nun yüzü, radyolarda onun sesi...



Konut projelerine sürekli yenilerini ekleyen Ağaoğlu, İstanbul Ayazma’da Olimpiyat Stadı’nın hemen yanında yükselmeye başlayan son projesi ‘My World Europe’ta farklı bir taktik geliştirerek, projenin ‘yüzü’ de oldu. Kendi projesinin reklamlarıyla, sektöre de hızlı bir giriş yapan Ağaoğlu, “Teklif üstüne reklam teklifi yağıyor. İyi para verirlerse oynarım. Tek rakibim Cem Yılmaz” diyor.



Emlaktan sonra reklam sektöründeki bu atılımıyla da ABD’li emlak kralı Donald Trump’a benzetilen Ağaoğlu, bu benzetmeden hoşlanmazken, reklam filminin metin yazarı Ogilvy’in yaratıcı yönetmeni Tibet Sanlıman, fikri oluştururken Trump ve hatta Sakıp Sabancı profillerinden faydalandıklarını söylüyor. Ama ısrarla şunu da ekliyor: “Trump’tan özenerek bir iş çıkarmadık. Asıl çıkış noktamız Ali Ağaoğlu’nun halka yakın, sempatik duruşu ve işinin güvenilirliği oldu.”

Ağaoğlu, reklam kampanyasında ‘Herkes iyi yaşamayı hakediyor’ sloganıyla, ‘10 bin TL peşin, daire senin’ diyor. Reklam filmini Ogilvy’nin senaryosuyla, yönetmen Sinan Çetin çekti. Kampanyanın fotoğraflarında ise, ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in imzası var.

Haftası dolmadan 1000 daire sattı



Reklam kampanyasında yer alma fikrinin ajanstan geldiğini anlatan Ali Ağaoğlu, “3 milyon dolar istedim ama 1 milyon dolara anlaştık, ucuza gittim. Aldığım parayı da eğitime bağışladım” diyor. Şirketin bu proje için ayırdığı reklam bütçesi 30 milyon lirayı buluyor. Kendi projesinin reklamlarında oynamasının Donald Trump’la karşılaştırılması üzerine, Trump’ın kampanyalarını takip etmediğini belirten Ağaoğlu, çekimler sırasında da rol yapmayıp, kendini oynadığını söylüyor.



Bu nedenle reklam kampanyasının çok ilgi çektiğini anlatan Ağaoğlu, satışların da bundan etkilendiğini belirtiyor. Öyle ki, daha geçtiğimiz cuma lansmanı yapılan projenin 3 bin 100 konutluk ilk etabının 1000’i satılmış bile. İnsanların ‘10 bin TL peşin, ev senin’ sloganından etkilendiğini ve satış ofisine akın ettiğini anlatan Ağaoğlu, “Haftasonu şantiyedeydim. Günde 3 bin kişi geliyor. Bu kadar işlem yapabilsek daha kısa zamanda satılacak daireler ama günde 150 satış yapabiliyoruz en fazla. Zaten 2 bin daire kaldı, onlar da birkaç güne biter gibi görünüyor” diyor.

Cem Yılmaz’a: Fiyatı düşürme!



Kampanyayla hem inşaat hem de diğer sektörlerden ciddi ciddi reklam teklifleri yağdığını anlatan Ali Ağaoğlu, şunları söylüyor:



“Zaten birkaç yıl önce de bir video klipte oynamıştım, Brezilyalı bir mankenle. O da çok beğenilmişti. Şimdi de teklif üstüne teklif alıyorum. Değerlendiriyorum, iyi para verirlerse neden oynamayayım? Tamamen duygusal yani... Aldığım paraları da yine kendi projemde olduğu gibi eğitime bağışlamayı düşünüyorum. Reklam sektönüne sıcak bakıyorum. Hatta Cem Yılmaz’a rakip olabilirim! Geçenlerde bir akşam karşılaştık. ‘Reklamlarda fiyatını düşürme sakın, çıtayı yükseltiyorum, sana rakip geliyorum’ dedim, güldük. Artık bu sektörde de varım yani. Tek rakibim de Cem Yılmaz.”



Senaryonun sahibi Ogilvy’in Ajans başkanı ve yaratıcı yönetmen Tibet Sanlıman, fikri oluştururken Donald Trump ve Sakıp Sabancı profillerinden ilham aldıklarını belirterek, “Ancak, Trump reklamlarını izlemedim, oradan bir alıntı yok. Sadece aynı işi yapan insanlar olduklarından profil olarak ele aldık. Sakıp Sabancı da reklamlarda oynamıştı ve çok beğenilmişti. Onun sempatik yapısını da Ağaoğlu’na benzettik” diyor. Fikri oluştururken asıl olarak ‘işini iyi yapan bir emlak patronunun yaptığı konutun arkasında durduğunu’ göstermeyi amaçladıklarını anlatan Sanlıman, şunları söylüyor: “Ali Bey de Sakıp Sabancı gibi halkın tüm kesiminin hayranlığını kazanmış biri. Reklamda da bunu yansıtmayı hedefledik. Ali Bey tüketiciye ‘Benden ev alıyorsunuz, gelin yüzyüze konuşalım’ mesajı versin istedik. Başarılı da olduk. Satışları çok iyi gidiyormuş. Ali Ağaoğlu’nun halkın gözündeki ‘sempatik’ duruşuna güvendik.”

‘Her CEO reklamda oynayamaz’



Bir CEO’nun kendi markasının reklamlarında oynamasının tamamen kişiye bağlı olduğunun altını çizen Tibet Sanlıman, şunları söylüyor: “Eğer CEO, halka çok yakın biri değilse, reklam tutmaz. Çok büyük risk de var yani. Ama Ağaoğlu’nun ‘sıcak’ imajına güvendik. Şimdi rakipler de bu tip projeler yapmak isteyebilir. Ama çok dikkat edilmeli, çünkü her patronda bu sempati yok.”



Çekimlerin çok kolay ve rahat geçtiğini anlatan Ali Ağaoğlu, reklam filminde de kendisi gibi davrandığını, gidip şantiyede gezerek projeyi anlattığını söylüyor. Kısa sürede çekimleri tamamlayarak, iyi iş çıkardıklarına dikkat çeken Ağaoğlu, “Zaten Sinan Çetin de şaşırdı. ‘En kolay seninle çalıştım’ dedi çekimler bitince. Çünkü ben neysem oyum, reklamlarda bile öyle. Orada bile oyun yapmam ben” diyor.



Yönetmen Sinan Çetin ve Plato ekibiyle, projenin inşa edileceği arazide 12 saat süren çekimlerde 45 kişilik set ekibi görev aldı. ‘My Wold Europe’ projesi Türk Milli Basketbol Takımı oyuncularına hediye edilen dairelerle de gündeme gelmişti. Projenin toplam yatırım bedelinin 400 milyon TL olduğunu söyleyen Ali Ağaoğlu, “Projedeki daireleri 30 ay içinde teslim etmeyi planlıyoruz. Aynı bölgedeki diğer projelerde metrekare fiyatı 3 bin TL civarındayken bizim projemizde 2 bin 100 TL” diyor.

Donald Trump da reklamlarda boy göstererek, satışlarını arttırmıştı



Ali Ağaoğlu, reklam filmlerinde ‘Oflu Trump’ benzetmeleriyle ABD’nin emlak devi Donald Trump’la da karşılaştırılıyor. Ağaoğlu, her ne kadar kampanyanın “Trump’la bir ilgisi yok, ona özenmedik” dese de, Trump’ın da New York’taki projeleri için kamera karşısına geçtiği ve Ağaoğlu gibi kendi markasının ‘yüzü’ olduğu biliniyor. Özellikle ABD’de patlak veren mortgage krizi nedeniyle yatırımlarını Avrupa’ya kaydıran Trump’ın krizin etkilerini böyle bir reklam kampanyasıyla azaltmaya çalıştığı söyleniyor. Zaten reklam kampanyaları da işe yaramış veTrump’ın projeleri ‘kendi yüzüyle’ satışları artırmayı başarmış. ABD’de reklam stratejilerine de konu olan 64 yaşındaki Donald Trump, pazarlama alanında da büyük bir yetenek olarak gösteriliyor. “Kendi işinin sahibi olan bir girişimci, her alanla ilgilenir” görüşünden yola çıkılarak, iş adamlarının pazarlama yeteneklerinin değerlendirildiği araştırmada, Trump, iş dünyasında sabrı, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. ‘Büyük iş adamları’ kategorisinde adı geçen Trump, korkularının üstesinden gelmeyi uzun zaman önce öğrenmiş ve motivasyonunu üst safhada tutarak, sürekli zirveye tırmanan bir lider olarak tanımlanıyor.

Avrupa’da ilk projesi İstanbul’da



Emlak devi Trump, Avrupa’daki ilk projesi için de İstanbul’u seçmişti. 204 konut ve bir de alışveriş merkezinden oluşan projenin 2011 yılı başında tamamlanması planlanıyor. Metrakare fiyatlarının 5 bin 500 dolardan başlayarak, 9 bin 700 dolara kadar çıktığı projede, 3 bin 750 metrekarelik kapalı yüzme havuzu, SPA, fitness center, alışveriş merkezi, sinema ve restoran bulunuyor. Dairelerin fiyatları da 529 bin dolarla 2 milyon 287 bin dolar arasında değişiyor. Babadan emlakçı olan Donald Trump’ın 1973 yılında sektöre girdiğinde yaptığı ilk projesi bile New York’ta 290 dairelik 18 katlı bir gökdelen olmuştu.

‘Ali Bey, Trump’tan daha yakışıklı’



Reklam filmini çeken Sinan Cetin, Ali Ağaoğlu’nun oyunculuğuna ve cesaretine hayran kalmış. “Binlerce insana ev üreten bir işadamının kendine güvenerek, vaatlerini kameralar önünde gerçekleştirmesi, ‘Yaptığım projenin arkasındayım’ demesi çok büyük bir iş” diyen Çetin, Ağaoğlu’nun bu reklam filmiyle tüketici üzerindeki güvenini artırarak, rakiplerinin önüne geçtiği görüşünde. Çok başarılı bir reklam filmine imza attıklarını anlatan Çetin, Ağaoğlu’nun oyunculuğuna da tam not vererek, sektörde önünün açık olduğunu söylüyor. İşadamının çekimler boyunca çok rahat davrandığını belirten yönetmen Sinan Çetin, Donald Trump benzetmeleri konusunda ise, “Ali Ağaoğlu daha yakışıklı, ekrana daha çok yakışıyor” demekle yetiniyor.