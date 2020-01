Ali Ağaoğlu: Belediye reddetti, işi büyük patron Başbakan'la hallettim

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda teknik takibe takılan görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, bina yüksekliğiyle ilgili Ali Ağaoğlu’na “Boşver, sana uymuyorsa bildiğin gibi yap” dediği iddia edildi. Soruşturma dosyasına giren belgelerdeki diğer iddiaya göre, üzerinde fabrika ve taşınmazların bulunduğu Veliefendi Hipodromu’nun karşısındaki 70 dönümlük araziyi 2011 yılında satın alan Ali Ağaoğlu, 2012’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne başvurarak arazinin imar planının değiştirilmesini istedi. Ağaoğlu’nun imar değişiklik teklifinde 40 dönümlük park alanının 25 dönüme düşürülmesi, inşaat alanının 190 dönüme çıkarılması talep ediliyordu. Toplam inşaat alanının yüzde 193 artırılmasını öngören talep, İBB Meclisi’nce “oy birliğiyle” reddedildi. Ağaoğlu ret kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçiremediği imar değişikliklerini bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşerek halletti.

Taraf'tan Aysun Yazıcı'nın haberine göre, Ağaoğlu’nun telefon konuşmalarına yansıyan bu iddiayla ilgili, Ağaoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni devre dışı bırakarak işlerini Başbakan Erdoğan aracılığıyla yaptırdığı öne sürülüyor.

'Ben o işi Başbakan'a yaptırdım'

Ağaoğlu’nun teknik takibe takılan, “Ben Başbakan’a yaptırdım. Açık ve net söylüyorum. Yapmadınız, yapmadınız, Kadir Bey’e söyledim, olmayınca ben de gittim büyük patrona, o da bakana talimat verdi” sözleri soruşturma dosyasına girdi.

Ali Ağaoğlu’nun İBB Meclis Üyesi Timur Soysal ile yaptığı görüşme şu şekilde:

A.A: Efendim, Timur alo.

T.S: Alo Ali Bey merhaba.

A.A: Merhaba.

T.S.: Nasılsınız, iyi misiniz?

A.A: Ne o bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü...

T.S:(Gülüyor) Ya yok valla Sefer Abi dedi de onun için arıyorum. Şimdi siz şu Bakırköy’e bakanlıktan plan yapılmış ya...

A.A: Evet.

T.S: 70 metre yükseklik verilmiş herhalde...

A.A: Evet, evet.

T.S: Kadir Başkan galiba Sefer Abi’ye söylemiş de; Sefer Abi de bana, Ali Bey’e bir söyle dedi.

A.A: He...

T.S: Bizim o silüet kararlarına göre 63 mü neymiş sizin oradaki yükseklik...

A.A: He...

T.S: Yani projeleri...

A.A: Yok 63 değil, 70 metre yükseklik...

T.S: Şimdi orada bizim şehir planlamanın bir...

A.A: Orada bak orada şunu söyleyeyim, bak ben onu bakanlığa yaptırmadım açık da net de konuşuyorum... Başbakan’a yaptırdım. Yani yapmadınız yapmadınız... Kadir Bey bin kişinin önünde söz verdi, bu ay dedi, önümüzdeki ay dedi yapmadı. Ben de gittim sayın patrona söyledim. Büyük patrona o da direkt bakana talimat verdi, halledin burayı dedi, yani o da gitmiş...

Hileyle ekstra 12 villa iddiası

Projenin mimarı Ömer Çamuroğlu’nun, bir takım hilelerle imar planlarına aykırı proje tasarlayarak fazladan konut çıkardığı da iddia ediliyor. Bu kapsamda 15 Ocak 2013’te Ali Ağaoğlu’yla yaptığı görüşmede; “Bir takım hilelerle düştük yani, o koridorları 120 santim göstereceğiz, 20 santim de tesisat boşluğu göstereceğiz... Siz o 20 santimi yapmayacaksınız, başka çaresi yok bu işlerin. Böyle, 12 tane villa çıkarırım size” ifadeleri teknik takibe takıldı.

Ağaoğlu: Büyük patron talimat verdi

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun da Ağaoğlu’nun istediği projenin sıkıntı doğurabileceğini belirtmesi üzerine, Ağaoğlu’nun, Başbakan’ın talimatı ile bu projenin yürütüldüğünü ve imar değişikliklerinin bizzat Başbakan’ın talimatıyla yapıldığını söylediği de soruşturma dosyasına yansıyan iddialardan.

Bu konuyla Ali Ağaoğlu ile Aziz Babuşçu arasında 11 Ocak 2013’te gerçekleşen görüşme şu şekilde:

A: Ya şeyi söyleyeyim açmışken, şunu söyleyeyim sana Ali Bey

A.A: Buyur Başkanım

A: Bu Fildamı’ndaki yerle ilgili olarak yani birşeyler söyledi bana bizim büyükşehirden arkadaşlar. Ne oldu orada, ora neyin nesidir ya ora çok büyük bir sorun olacak

A.A: Neresi Başkanım?

A: Ya Fildamı dedikleri, ben yeri çok net bilmiyorum bu Bakırköy’de...

A.A: He Fildamı neresi?

A: ... Orası, bakanlık özel proje alanı ilan etmiş, efendime söyleyeyim...

A.A: Ha şey şey şey ııı hipodromun karşısı...

A: He he he...

A.A: Evet evet ha orası benim şeyim...

A: İyi ama o şimdi çok ciddi sıkıntıya sebebiyet veriyor ya, orada şimdi Büyükşehir reddetmiş, onun üzerine bakanlığa gidilmiş, bakanlık özel proje alanı ilan etmiş.

A.A: Evet evet yaptı onu, şey özel proje alanı ilan etti, şey planları da yaptı... Onun hatta sayın Başkan’dan, Kadir Başkan’dan randevu istedim, tahmin ediyorum önümüzdeki hafta görüşeceğim onunla.

A: He

A.A: O fabrika alanlarının olduğu yerdir o hemen şey de...

A: Biliyorum biliyorum...

A.A: He şeyde şu anda orası...

A: Ali Bey

A.A: He...

A: Yani bu ciddi şekilde Büyükşehir, özellikle bizim grup açısından sorun haline geldi. Çünkü Büyükşehir reddettiği birşey bu. Üstelik Büyükşehir’e bakanlık görüş sormuş, görüşü beklemeden planı yapmış. A.A: Kadir Başkan o konuda yani bana 6. ayda çıkarmaya söz vermesine rağmen, hatta şunu söyleyeyim bin kişinin önünde konferansta söyledi, böyle böyle bu fabrikaların dışarı taşınması ile ilgili... ııı şeyde bu Sütlüce’de kentsel dönüşümle ilgili bir konferans vardı...

A: He tamam tamam...

A.A: Orada, hatta bana ünlü müteahhit ben de oradaydım isim vermeden dün bana ünlü bir müteahhit geldi bu 4. veya 5. aydaydı o konferans...

A: He...

A.A: Müracaat etti, ben hemen bunun planını yapıyorum diye. Orada bin kişinin önünde de bunu deklare etmesine rağmen, o planı yapmadı onun üzerine ben sayın büyük patron asıl yani büyük patron anladınız .... olduğunu...

A: Anladım.

A.A: O bir ziyaretimde ona bahsettim şeyi, o da söyle şey yapsın diye Erdoğan Bey yapsın diye söylemişti. Yani direkt onun talimatı ile yapılan birşey yani bu.

A: Anladım.

A.A: He teyit edebilirsiniz bunu, yani şey değil, onun için ama...

A: Yav ona bakmak lazım siz orayı kimden almıştınız?

A.A: Ben orayı kısmen kat karşılığı kısmen para şeyden aldım orada yaklaşık 7-8...

A: Şahıslardan yani...

A.A : Şahıslardan 7-8 kişiden aldım orayı başkanım...

A: Tamam anladım.

A.A: Yani ve Kadir Başkanımla da...

A: Sonra ne olacak Ali bey sonra ne olacak...

A.A: Ama olmaması lazım, sayın başkanım. Yani şeyin de dediğim gibi şeyde ...

A: Hayır şimdi doğru ber yöntem takip edilmedi.

A.A: He...

A: Yani Büyükşehir’den reddedilen bir dosya, yani hiç Büyükşehir’e uğramamış olsa hadi neyse... Reddedilen bir dosya ondan sonra bakanlığa gidiyor özel proje, yani arkadaşların bana söylediği bu. İstanbul’da ilan edilen tek özel proje alanı, başka yok diyorlar.

A.A: Ha şeyde, ama onu büyük patronun talimatıyla yapılan birşey o...

A: Ya ben tamam o...

A.A: İstiyorsanız bir müsaitseniz bir...

A: Oraya da arzedeceğim...

A.A: Bir şey yapıp konuşalım bir müsaitseniz bir ziyaretinize geleyim, bir konuşalım sayın başkanım onu...

A: Yani onu konuşmak lazım çünkü ben...

A.A: Ben şeyden de Kadir Başkanımdan da randevu istedim, anlatacağım yani izah edeceğim ona da durumu biliyor zaten.

A: Tamam.

A.A: Başkanım da olayın şeyinde zaten.

A: Tamam bir görüşürüz yani şöyle bir durum var bilesin...

A.A: Tamam başkanım ne zaman yarın müsaitseniz bir ziyaretinize geleyim neredeyseniz...

A: Yarın şey açılışlar var sayın Başbakan burada...

A.A: He burada he şeyden döndü he...

A: Akşama kadar full program var yani pazartesi falan görüşebiliriz herhalde ben sizi ararım.

A.A: Başkanım pazartesi salı şeydeyim Katar’dayım. Pazar akşamı uçak...

A: Döndükten sonra görüşürüz.

A.A: Çarşamba günü çarşamba günü şey yapabiliriz.

A: Tamam.

A.A: Ama yarın, pazar günü de buradayım.

A: Tamam anladım.

A.A: Müsait olursanız bana alo deyin.

A: Ben arzedeceğim, ona göre şey yaparız gerekirse ararım sizi tamam.

A.A: Tamam başkanım.

A: Peki hadi...

A.A: Saygılar sunuyorum, sağolun sağolun.

'Ağaoğlu'na yüzde 200 özel alan'

Bakırköy Kartaltepe’deki 70 dönümlük araziyi satın alan Ağaoğlu’nun imar planlarında yapmak istediği değişiklik de takibe takıldı. Arazinin 40 dönümlük park alanını 26 dönüme indirmek, bina yüksekliğini 35 metreden 70 metreye çıkarmak ve böylece inşaat alanını yüzde 200 artırmak için belediyeye başvuran Ağaoğlu’nun bu talebi de reddedildi. Bunun üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ve Bakan Bayraktar’ın Danışmanı Sadık Soylu’nun bizzat devreye girmesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Özel Proje Alanı ilan edilen arazide, Ağaoğlu’nun istediği değişikliğin yapıldığı öne sürülüyor.

