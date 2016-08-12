Ali Ağaoğlu, Ahmet Hakan'a Hürriyet'te yayımlanan tam sayfa ilanla yanıt verdi

İş adamı Ali Ağaoğlu, İstanbul Levent'teki askeri alanın kendisine verilmesini isteyerek, karşılığında da her şehit ailesine bir ev verme vaadinde bulunmasını ağır ifadelerle eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a Hürriyet'te yayımlanan tam sayfa ilanla cevap verdi.

Hakan dünkü köşe yazısında Ağaoğlu'nun kendisine gönderdiği bir mektubu yayımlayarak, "Ne zaman bir yeşil alan imkânı doğsa, oraya bir beton kondurmak zorunda mısın be hey Ali Ağaoğlu" demişti. Ağaoğlu, Hürriyet'in köşe yazısı şablonuna uygun yayımlattığı tam sayfa ilanda Ahmet Hakan'a gönderdiği mektubun tamamını paylaştı. Ahmet Hakan'a yönelik, "Anlaşılıyor ki yine sosyal medyadaki feraset yoksunlarının gazına gelip aynı kervana sen de katılmışsın" diyen Ali Ağaoğlu, arazi talebinin derbe girişiminde hayatını kaybedenlerin aileleri için istediğini iddia etti.

Ağaoğlu'nun Hürriyet'te bir köşe yazısı şablonuyla yayımlanan tam sayfa ilanı şöyle:

“Hey Ahmet Hakan!



Anlaşılıyor ki, yine sosyal medyadaki feraset yoksunlarının gazına gelip aynı kervana sen de katılmışsın.



Köşe yazısı yazdığın gazetedeki haberimi bir daha oku! Orada sadece şehit aileleri için inşa edeceğim konutlara yetecek kadar arsa önerisinde bulunduğumu, başkaca bir talebim olmadığını, adres gösterdiğim yerin konum itibariyle ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görmesi nedeniyle anlamlı olması yanında burada inşa edilecek anıtsal özellikler taşıyan konutların şehit ailelerine kalıcı ve gelecek garantisi sağlayacağını, söz konusu girişimimle şehit ailelerinin acısını bir nebze olsun hafifletmeye katkı sağlamak dışında bir beklentim olmadığını, olamayacağımı anlayacaksın.



Bu tutumumla, ortaya koyduğun yaklaşımının köşendeki‘Şunları yapan FETÖ’ye hizmet eder’ başlıklı yazındaki‘talkımlar’dan hangilerine uygun düştüğünün takdirini de sana bırakıyorum.



İtiyad haline getirdiğin bana çakıp reytingini yükseltme çabanı anlayış ve tebessümle karşılıyor, sana kızamıyorum…



Benimle ilgili yazdığın haksızlıklarla dolu yazınla ilgili olarak bu açıklamaya köşende yer vermeni bekliyorum.”

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