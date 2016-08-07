Ali Ağaoğlu: 15 Temmuz şehitleri için bedelsiz 239 ev yaparım

İşadamı Ali Ağaoğlu 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit düşenlerin aileleri için ev yapmak istediğini söyledi.

İstanbul’un merkezi bir ilçesinde milyonluk ev inşa etmeye talip olduğunu belirten Ağaoğlu, “Cumhurbaşkanımız talimatı versin yarın kazmayı vuralım. Kamu yer göstersin hiçbir karşılık beklemeden 239 ev yaparım” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, anıt bir proje hayata geçirmek istediklerini dile getiren Ağaoğlu, “Mimarisi ile de öne çıkan bir proje hayal ediyorum. Levent’teki yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü de görüyor. Bu yönüyle de anlamlı. Sitenin adına da ‘15 Temmuz Şehitler Sitesi’ deriz. Bu ülke için canını verenler her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi. Bu işi hiçbir karşılık beklemeden yapacaklarına dikkat çeken Ağaoğlu şunları söyledi:

“Biz bu evleri yapalım siz de bize şunu yapın demiyoruz. Bu tamamıyla bir gönül işi. Kamu sadece şehit aileleri için yapılacak evlere yer versin. Başka bir bekletimiz asla yok. Ben maddi olarak her zaman elimden geleni yapmaya hazırım. Ülkem varsa ben varım.”



Yapacakları evlerin hem bölgesi hem de inşaat kalitesi olarak üst segmentte olacağına dikkat çeken Ağaoğlu, “Gayrimenkul sektöründeki derneklerin de girişimleri var. Onlar daha çok Kayabaşı gibi şehirin dışındaki ilçeler için plan yapıyorlar. Ama ben merkezde milyonluk ev yapmak istiyorum. Şehitlerimizin geride kalan anneleri, eşleri ve çocukları var. Evler yüksek değerde olmalı ki o insanların hayatları kurtulsun. İsteyen orada yaşar, isteyen satar ve o para ile istediğini yapar. Levent ya da onun gibi gayrimenkul değerlerinin yüksek olduğu yerler talep ediyoruz” dedi. Ağaoğlu’nun önerisine olumlu yanıt gelirse ortalama büyüklüğü 150 metrekare olan 3+1 evler yapılması planlanıyor. Kamunun arsa vermesi durumunda 250 konutluk bir projenin inşaat maliyeti 100 milyon TL’yi buluyor.



Seferberlik'te 2'inci adım

Başarısız darbe girişimi sonrası gayrimenkul sektöründe kampanya seferberliği başladı. Emlak Konut GYO ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) başlattığı kampanya ile yaklaşık 60 bin konut ve ofisin bir ay süre ile 120 ay vade, yüzde 20 peşin ve 0.70 faizle satılacağı duyuruldu. Ekonominin çarklarının dönmesi için başlatılan kampanyaya yoğun talep geldi. İnşaat sektörü şimdi de şehit ve gazi aileleri için ikinci bir seferberlik başlattı. Tüm müteahhitler para bağışında bulundu ve ortak bir hesap oluşturdu. Bu hesapta biriken paranın bir kısmı şehit ve gazi aileleri için harcanırken bir kısmında darbe girişiminde yıpranan kamu binalarının onarılması için kullanılacak.