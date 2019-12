Algılarınızla oynayan 6 reklam!

T24 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, bugüne kadar yapılan reklamlar içinde en etkili olan altı tanesini belirledi.



‘Düşünme biçiminizi değiştiren 6 reklam’ başlığıyla verilen haberde, çok az reklam kampanyasının bir ürünün algılanış şeklini değiştirme başarısı gösterdiği belirtildi. BBC’nin belirlediği reklamlar şöyle:



DeBeers: Dünyanın en büyük elmas üreticilerinden Güney Afrika merkezli DeBeers, reklamlarıyla ‘evlenirken tektaş yüzük takılır’ fikrini tüm dünyaya kabul ettirdi. Şirketin 1948’da başlayan ‘Elmas Sonsuza Kadar Yaşar’ kampanyasından önce nişan ve evlilik törenlerinde tektaş yüzük takma adeti yoktu



Volkswagen: Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen, II. Dünya Savaşı sonrası reklamlarıyla Amerikan halkının zihnindeki olumsuz imajı silmeyi başardı. Volkswagen’in Kaplumbağa olarak da tanınan otomobilleri, güçlü Amerikan otolarının yanında şekli ve olumsuz imajı nedeniyle çok başarılı olamıyordu. Ancak 1959’da başlatılan ‘Küçük Düşün’ kampanyası aracın gizlenmesi gereken yönünü ön plana çıkararak reklama mizah ve zekayı kattı.



Marlboro Adamı: BBC, daha önce kadın sigarası olarak tanınan Marlboro’ya maço bir imaj kazandıran Marlboro Adamı reklamını da listeye aldı. Sigaranın ölüme yol açtığının yeni öğrenildiği bir dönemde şirketin Marlboro Adamı ile farklı bir imaj yarattığı belirtildi. Marlboro Adamı reklamlarında kovboyu oynayan üç aktör daha sonra akciğer kanserinden öldü. BBC, 1939’da Coca - Cola reklamlarının da şişman, neşeli ve kırmızı giysili Noel Baba imajını ortaya çıkardığını, daha önceki Noel Baba çizimlerinin zayıf ve sert hatlı olduğunu yazdı.



Nike: Spor ayakkabılar arasında çok fark olmasa da ABD’de küçük bir şirket olarak başlayan Nike başarılı reklam kampanyaları ile dünya devi oldu. Nike büyük çıkışını tasarım yerine fikri ön plana çıkaran Just Do It (Yalnızca Yap) reklamıyla yakaladı.



Absolut Vodka: Absolut, daha önceleri bir pazarı olmayan votkayı reklamla popüler yaptı. 1981’de başlayan reklamlarında kendi votka şişeleri ve İngilizce absolute (mutlak) kelimesiyle oynayarak markasını uluslararası hale getirdi.



ABD Başkanı Lyndon Johnson: BBC en önemli reklamlar arasında ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın Papatya adlı seçim kampanyasını da gösterdi. Reklamda tarlada elindeki çiçekle oynayan kızın gözüne kamera yaklaşıyor ve sonra patlayan bir atom bombası görülüyor. Herkesi korkuttuğu için başarılı sayılan bu reklam sırasında bir dış ses ‘Evde oturmayın, risk çok fazla’ diyerek oy istiyordu.