Algılama güçlüğü çeken çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen 4 öğrenci tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirtilen çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen 4 lise öğrencisi tutuklandı.
DHA’da yer alan habere göre, İznik'te lise 2'nci sınıfa giden M.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2'si aynı okuldan, diğerleri bir başka lisede okuyan 4 zanlı, çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatması sonucu gözaltına alındı.
Algılama güçlüğü çeken çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.