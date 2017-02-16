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Algılama güçlüğü çeken çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen 4 öğrenci tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşanan olayla ilgili 17 yaşındaki 4 zanlı tutuklandı

16 Şubat 2017 20:55

Bursa’nın İznik ilçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirtilen çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen 4 lise öğrencisi tutuklandı.

DHA’da yer alan habere göre, İznik'te lise 2'nci sınıfa giden M.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2'si aynı okuldan, diğerleri bir başka lisede okuyan 4 zanlı, çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatması sonucu gözaltına alındı. 

Algılama güçlüğü çeken çocuğa istismarda bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. 

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. 

 

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