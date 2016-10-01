Alfemo'ya FETÖ soruşturması kapsamına kayyım atandı

İzmir'deki FETÖ soruşturması kapsamında Torbalı ilçesindeki Alfemo AŞ'ye TMSF yetkilileri kayyım olarak atandı.

İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Torbalı ilçesindeki Alfemo şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri kayyım olarak atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine İzmir Sulh Ceza Hakimliği, Alfemo AŞ'ye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 13. ve 19. maddeleri ve CMK'nın 133. maddesi uyarınca kayyım tayin edilmesine karar verdi.

Hakimliğin kararıyla Alfemo şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri kayyım olarak atandı.

Kayyım atanması kararının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün Alfemo'nun Torbalı'daki fabrikasına giderek incelemelerde bulundu, bazı evraklara el koydu.

Muhasebe defterinin arasından 1 dolarlık banknot çıkması üzerine muhasebe müdürü gözaltına alındı.

Fabrika ile ilgili birçok evrağa el konulurken muhasebe kayıtları incelemeye alındı.

Kimse işten çıkartılmayacak



Polisin incelemesinin ardından bazı TMSF yetkilileri, 600 çalışanı bulunan fabrikaya gelerek personel ile toplantı yaptı.

Yönetimin değişeceğini, fabrikanın ise işlemeye devam edeceğini bildiren yetkililer, yarım gün olan cumartesi günü tatilinin tam gün olacağını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde örgüte "himmet" adı altında finansal destek sağladığı gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Alfemo AŞ'nin sahibi Ramazan Davulcuoğlu ve kardeşleri aranıyor.