Alfa Romeo Racing Formula 1, gelecek sezon da Raikkonen ve Giovinazzi ile devam edecek

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Alfa Romeo Racing Formula 1, gelecek sezon da otomobillerinde Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin olacağını duyurdu.

Alfa Romeo'nun otomobillerinden birinin direksiyonunda gelecek sezon Racing Point'ten ayrılacak olan Sergio Perez veya F2 pilotu Mich Schumacher'in oturabileceği konuşuluyordu. Ancak resmi açıklamayla birlikte Perez'in olası seçenekleri olarak sadece Williams ve Red Bull kalmış gibi gözüküyor.

Motorsport'a konuşan kaynaklar Schumacher'in önümüzdeki sene büyük ihtimalle Ferrari motorlu bir başka F1 takımı olan Haas için yarışacağını ifade etti.

Kısa bir ara verse de 2001'den bu yana Formula 1'de yarışan ve bir kez dünya şampiyona olan Raikkoneni "Alfa Romeo benim için bir takımdan fazlası, ikinci ailem oldular" dedi.

Alfa Romeo şu anda takımlar klasmanında 5 puanla 8. sırada bulunuyor.